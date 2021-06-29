Центробанк назвал первые 12 банков, которые будут тестировать платформу цифрового рубля

На первом этапе планируется лишь протестировать эмиссию цифрового рубля и еще ряд операций. После этого список тестируемых операций будет расширен, а количество участников пилотного проекта — увеличено.

Как следует из сообщения ЦБ 29 июня, разработку прототипа платформы цифрового рубля планируется завершить в декабре, а в январе 2022 года начать тестирование.

Ранее представители ЦБ заявляли, что цифровой рубль позволит более дешево проводить большое количество маленьких платежей между гражданами и будет выгоден для малого и среднего бизнеса.

Для граждан этот способ упрощает хранение крупных сумм и минимизирует риск утраты. Для бизнеса плюсом будет «отсутствие издержек на инкассацию и защита от физического хищения». Надзорным органам цифровой рубль поможет бороться с отмыванием доходов.

В отличие от безналичных средств на счету, каждый цифровой рубль и даже копейка будут иметь отдельные записи внутри электронного кошелька (токены), что позволит отслеживать цепочки движения денег. Также это позволит выдавать деньги с целевым назначением с возможностью потратить определенным способом. Одной из сфер использования может быть механизм социального контракта, когда выплаты населению можно будет израсходовать на определенные цели. «Есть термин «окрашивание», это означает, что определенные средства могут быть использованы определенным способом, после этого «окраска снимается» и они являются равнозначным денежным средством со всеми остальными», — объясняли представители Центробанка.