«Преимущество как наличных, так и безналичных». ЦБ рассказал, чем цифровой рубль поможет россиянам, бизнесу и государству

Цифровой рубль позволит более дешево проводить большое количество маленьких платежей между гражданами и будет выгоден для малого и среднего бизнеса. Такое мнение 19 мая высказал в ходе Петербургского международного юридического форума заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. По его словам, новая технология будет сочетать в себе преимущества как наличных денег, так и безналичных расчетов.
Для граждан этот способ упрощает хранение крупных сумм и минимизирует риск утраты. Для бизнеса плюсом будет «отсутствие издержек на инкассацию и защита от физического хищения». Надзорным органам цифровой рубль поможет бороться с отмыванием доходов.
В отличие от безналичных средств на счету, каждый цифровой рубль и даже копейка будут иметь отдельные записи внутри электронного кошелька (токены), что позволит отслеживать цепочки движения денег. Также это позволит выдавать деньги с целевым назначением с возможностью потратить определенным способом. Одной из сфер использования может быть механизм социального контракта, когда выплаты населению можно будет израсходовать на определенные цели. «Есть термин «окрашивание», это означает, что определенные средства могут быть использованы определенным способом, после этого «окраска снимается» и они являются равнозначным денежным средством со всеми остальными», — сказал Алексей Заботкин.