«Преимущество как наличных, так и безналичных». ЦБ рассказал, чем цифровой рубль поможет россиянам, бизнесу и государству

Цифровой рубль позволит более дешево проводить большое количество маленьких платежей между гражданами и будет выгоден для малого и среднего бизнеса. Такое мнение 19 мая высказал в ходе Петербургского международного юридического форума заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. По его словам, новая технология будет сочетать в себе преимущества как наличных денег, так и безналичных расчетов.



Для граждан этот способ упрощает хранение крупных сумм и минимизирует риск утраты. Для бизнеса плюсом будет «отсутствие издержек на инкассацию и защита от физического хищения». Надзорным органам цифровой рубль поможет бороться с отмыванием доходов.