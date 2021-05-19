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«Преимущество как наличных, так и безналичных». ЦБ рассказал, чем цифровой рубль поможет россиянам, бизнесу и государству

Цифровой рубль позволит государству контролировать, на что граждане тратят социальные выплаты

Цифровой рубль позволит более дешево проводить большое количество маленьких платежей между гражданами и будет выгоден для малого и среднего бизнеса. Такое мнение 19 мая высказал в ходе Петербургского международного юридического форума заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. По его словам, новая технология будет сочетать в себе преимущества как наличных денег, так и безналичных расчетов.

Для граждан этот способ упрощает хранение крупных сумм и минимизирует риск утраты. Для бизнеса плюсом будет «отсутствие издержек на инкассацию и защита от физического хищения». Надзорным органам цифровой рубль поможет бороться с отмыванием доходов.

В отличие от безналичных средств на счету, каждый цифровой рубль и даже копейка будут иметь отдельные записи внутри электронного кошелька (токены), что позволит отслеживать цепочки движения денег. Также это позволит выдавать деньги с целевым назначением с возможностью потратить определенным способом. Одной из сфер использования может быть механизм социального контракта, когда выплаты населению можно будет израсходовать на определенные цели. «Есть термин «окрашивание», это означает, что определенные средства могут быть использованы определенным способом, после этого «окраска снимается» и они являются равнозначным денежным средством со всеми остальными», — сказал Алексей Заботкин.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Zet
Пусть Центробанк их напечатает. Для надёжности.
Don_5e4d096a67e1e
Напомню, что цифровые деньги напрямую зависят от интернета, а это нарушение наших прав. Деньги величина физическая и обязана существовать даже БЕЗ средств коммуникаций. Но теперь нет интернета - нет ваших денег, нет права купить. Это как если бы в 20 веке вдруг выключили телеграф, то испарились бы все денежки в мире. Это нарушение основы товарно обменных отношений в обществе. А предлагает вам это ЦБ - организация вне законов РФ и вне юрисдикции РФ. Вот до чего дожили... Кто то неизвестно кто ломает фундамент общества в мире и не встречает никакого сопротивления со стороны правительств развитых стран. Такого масштабного заговора ещё не было. Эти глобальные организации - вот новые фашисты 21 века. Раньше им только СССР мешал это реализовывать, а теперь кто? Только здравомыслие людей.
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