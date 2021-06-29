FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +25
72.18р86.17р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививкуПодбираем вузОбраз жизниАфиша «Фонтанки»
1
Печать

Сборные Испании и Швейцарии прилетят на Евро-2020 в Петербург 29 июня

Аэропорт Пулково встретит сборные Испании и Швейцарии

Вечером во вторник, 29 июня, в Пулково прибудут сборные Испании и Швейцарии, которые примут участие в матче 1/4 финала Евро-2020. Эта встреча, в свою очередь, состоится в пятницу, 2 июля.

Как сообщили в управляющей компании Пулково — ООО «Воздушные ворота Северной столицы» — 29 июня, сборная Испании прилетит в Петербург рейсом из Копенгагена, сборная Швейцарии — из Бухареста.

Напомним, что в Петербурге уже состоялись шесть матчей Евро-2020. Здесь играли сборные России, Бельгии, Польши, Словакии, Финляндии и Швеции. Матч Испания — Швейцария станет последним для Северной столицы в этом турнире.

«Фонтанка» писала, что после Евро-2020 в Петербурге могут начать вводить новые коронавирусные ограничения. О том, что может ожидать город и горожан, — читайте в нашем материале.

По теме (14)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Павел Михайлов
Новость, пятью минутами раньше :
Роспотребнадзор 29 июня попросил правительство запретить массовые мероприятия, в том числе политические, в регионах со сложной эпидемиологической ситуацией.(с)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний