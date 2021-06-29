Сборные Испании и Швейцарии прилетят на Евро-2020 в Петербург 29 июня

Вечером во вторник, 29 июня, в Пулково прибудут сборные Испании и Швейцарии, которые примут участие в матче 1/4 финала Евро-2020. Эта встреча, в свою очередь, состоится в пятницу, 2 июля.



Как сообщили в управляющей компании Пулково — ООО «Воздушные ворота Северной столицы» — 29 июня, сборная Испании прилетит в Петербург рейсом из Копенгагена, сборная Швейцарии — из Бухареста.



Напомним, что в Петербурге уже состоялись шесть матчей Евро-2020. Здесь играли сборные России, Бельгии, Польши, Словакии, Финляндии и Швеции. Матч Испания — Швейцария станет последним для Северной столицы в этом турнире.

