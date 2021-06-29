Беглов поручил включить проект «Открытая сцена» в адресную программу Петербурга

«У нас там с проектной документацией, по-моему, всё в порядке, поэтому деньги должны быть выделены, — заявил Беглов. — Реализация должна начаться в 2022 году». Председатель комитета по культуре Константин Сухенко заявил, что заявка на финансирование со стороны АО «Центр выставочных и музейных проектов» уже подана.

Губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе правительственного заседания 29 июня особое внимание уделил судьбе проекта «Открытая сцена». Он поручил комитетам проработать вопрос о включении его в адресную программу 2022–2024 годов.

Проект находится в разработке несколько лет, это пространство со зрительными залами и репетиционными помещениями должно объединить независимые и молодые театры. Оно разместится в бывших корпусах завода «Арсенал».

В ходе заседания председатель комитета отчитался о выполнении государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие сферы культуры в Санкт-Петербурге» в 2020 году. По его словам, одним из главных эффектов пандемии стало развитие онлайн-форматов демонстрации различных произведений искусства.

«Крупные городские театры приняли участие во всероссийских и международных онлайн-акциях и флешмобах в поддержку врачей, — рассказал Сухенко. — Только онлайн-проект «Фонтанки» #безантракта за 2,5 месяца насчитал более 10 млн просмотров, а на сайте «Фонтанки» публикации об этом проекте прочли около полутора миллионов человек… После введения полного запрета на осуществление деятельности проект #безантракта стал транслировать домашние концерты, где актеры давали концерты, находясь дома, отвечали на вопросы. Возможность слушать музыку и смотреть спектакли в Интернете значительно украсила нашу жизнь в период пандемии».