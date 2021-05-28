«Фонтанка» победила в номинации «Культура» и взяла спецприз на «Золотом пере»

«Его материалы отличались, особенно в понимании проблемы. Это была важная миссия», — добавил омбудсмен.

Также экс-корреспондент «Фонтанки» Николай Нелюбин получил специальный приз от уполномоченного по правам человека в Петербурге Александра Шишлова. По словам омбудсмена, его работа на «Фонтанке» особенно выделялась во время пандемии коронавируса. Шишлов подчеркнул, что Нелюбин «дистанционную работу освоил в совершенстве».

В номинации «Экономика» победила корреспондент 47news Юлия Гильмшина.

За вклад в журналистику премию получила Людмила Фомичева, экс-глава Союза журналистов Петербурга и руководитель «Интерфакс Северо-Запад».

В номинации «Политика и публицистика» победила корреспондент «Фонтанки» Ксения Клочкова за серию материалов для портала Znak.com. Приз в категории «Расследование» получили Михаил Зеленский, Максим Литаврин и Давид Френкель из «Медиазоны».

Проект «Новой газеты в Петербурге» Марии Власовой, Серафима Романова и Василия Третьякова стал лучшим в «Социальных проблемах». Награду в номинации «Петербург. Настоящее и перспективы» вручили Екатерине Додзиной из MR7. В «Экологии» победу одержала Лина Зернова из «Новой газеты в Петербурге». Лауреатом в категории «Фото» стал Александр Петросян из «Коммерсанта», а Марину Цареву из того же издания отметили за лучший дебют.

В прошлом году «Фонтанка» взяла четыре «золотых пера» на юбилейной СМИ-премии. Журналисты издания стали лучшими в политике, экономике, спорте и человеческих историях.