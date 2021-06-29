Вечную жизнь воров в ошибку 404 превратил суд в Петербурге. В реестр запрещенного попал АУЕ-плейлист

«Приветик для братвы» передал Калининский районный суд по просьбе прокуратуры.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов 29 июня, он вынес решение по административному иску о признании информации, размещенной в Интернете, запрещенной к распространению. В реестр запрещенного сотрудники надзорного ведомства просили внести видео, которые обнаружили в ходе мониторинга на сайте THEXVID.COM/video. Там был целый плейлист музыкальных видео, пропагандирующая блатную (воровскую) субкультуру. Помимо нецензурной брани в произведениях призывали к насилию, неподчинению законам, а преступники воспевались, словно современные Робин Гуды. В частности, от пользователей прокуратура просила спрятать видео: «Руслан АУЕ Черный — Для братвы Жиганской», «Жизнь ворам вечно», «АУЕ Братве», «Приветик для братвы», «Калашов-Захарий-Шакро-молодой» и т. д.
Суд требования административного истца удовлетворил.
Суд Петербурга с марта этого года, рассматривая аналогичные иски прокуратуры, вынужден был погрузиться в АУЕ-тематику, чтобы спасти умы несовершеннолетних. Блатная романтика в поле зрения надзорного органа попала после того, как в октябре 2020 года Минюст внес движение АУЕ (Арестантское уголовное единство) в перечень запрещённых в России организаций.