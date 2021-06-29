Германия закрыла въезд для россиян из-за коронавируса

Власти Германии запретили въезд россиянам на территорию страны из-за распространения штаммов коронавируса. Данное решение вступило в силу во вторник, 29 июня, в 00:00 по центральноевропейскому времени (CET). Об этом сообщается на сайте представительства Германии в России.



«В целях предотвращения завоза мутированных форм коронавируса федеральное правительство приняло решение о введении в отношении поездок из России в Германию общего запрета на въезд и передвижение», — говорится в сообщении.



Также в список опасных стран с точки зрения властей ФРГ попали Бразилия, Великобритания, Индия, Португалия, ЮАР и ещё около десятка государств.

