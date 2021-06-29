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Германия закрыла въезд для россиян из-за коронавируса

С 29 июня граждане РФ не смогут въехать на территорию ФРГ

Власти Германии запретили въезд россиянам на территорию страны из-за распространения штаммов коронавируса. Данное решение вступило в силу во вторник, 29 июня, в 00:00 по центральноевропейскому времени (CET). Об этом сообщается на сайте представительства Германии в России.

«В целях предотвращения завоза мутированных форм коронавируса федеральное правительство приняло решение о введении в отношении поездок из России в Германию общего запрета на въезд и передвижение», — говорится в сообщении.

Также в список опасных стран с точки зрения властей ФРГ попали Бразилия, Великобритания, Индия, Португалия, ЮАР и ещё около десятка государств.

Ранее «Фонтанка» писала о принципиальной договорённости глав МИД РФ и Италии о возобновлении авиасообщения между двумя странами.

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Комментарии (2)

Athair
Первоисточники читать не модно.

В общем-то для "простых россиян" ничего существенно и не поменялось, а для "непростых" есть список исключений (Запрет на въезд и передвижение не затрагивает исключительно следующие группы лиц:)
Kit.
Не "граждане РФ", а "побывавшие в РФ в течение 10 дней до въезда в ФРГ". И не "не смогут", а "смогут только если имеют место жительства в Германии, при этом будут 2 недели сидеть на карантине".
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