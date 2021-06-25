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«Подтвердили обоюдное стремление». Россия и Италия договорились о возобновлении авиасообщения между двумя странами

Регулярное авиасообщение с Италией может открыться с 28 июня

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора со своим итальянским коллегой Луиджи Ди Майо достиг принципиальной договорённости о возобновлении регулярного авиасообщения между двумя странами.

Как сообщает 25 июня официальный сайт МИД РФ, Лавров проинформировал собеседника о принятом оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ решении возобновить на взаимной основе регулярное воздушное сообщение с Итальянской Республикой. «Министры подтвердили обоюдное стремление продолжить координацию усилий, направленных на преодоление последствий пандемии и создание с учетом развития санитарно-эпидемиологической обстановки в обеих странах условий для обеспечения беспрепятственных поездок граждан в Россию и Италию с туристическими и иными целями», — уточняется в сообщении.

Напомним, что регулярное авиасообщение между Россией и Италией было прервано из-за пандемии в марте 2020 года. В конце прошлой недели в российском оперштабе по борьбе с корнавирусом заявляли, что оно может быть возобновлено с 28 июня 2021 года.

Ранее «Фонтанка» писала, что с 22 июня Россия также вновь открыла авиасообщение с Турцией. В первые же дни открытия полётов россияне разобрали туры в эту страну.

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Комментарии (2)

Mårran
Даром не надо. Из Таллинна в 5 раз дешевле.
266081655
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