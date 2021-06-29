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«Проект»: Обыски у главреда издания связаны с фильмом 2017 года о петербургском предпринимателе Илье Трабере

Обыски у главного редактора расследовательского издания «Проект» Романа Баданина и журналистки Марии Жолобовой связаны с фильмом, который они выпустили больше трех лет назад.

Об этом 29 июня сообщает издание в своем телеграм-канале.

Жолобова и Баданин были авторами документального фильма «Питерские. Отец и сын» о Трабере. При этом заместитель редактора Михаил Рубин, в квартире которого также работает оперативно-следственная группа, в создании расследования участие не принимал.

О том, что к Жолобовой и Баданину утром 29 июня пришла полиция, сообщали сами журналисты. По сообщениям «Проекта», адвоката Баданина в квартиру журналиста пока не пускают.

У дома Жолобовой также был задержан Рубин, которого полиция отвезла в квартиру, где он проживает, и тоже начала обыск.

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Комментарии (5)

Антон Павлов
Не удивительно, что эти мероприятия были организованы утром дня, когда "Проект" анонсировал (и хвала им за то, что выполнили) материал о многомилиардном имуществе сына Колокольцева.
Never_Mind
"Предприниматель" Трабер??? Это который (по слухам, бггг....) контактировал с одним товарищем с питерской мэрии через Рому Цепова, неожиданно умершего с симптомами Литвиненко? Ну прям дикий запад, 80-е года 19-го века. Грабители дилижансов сколачивали отжатые состояния и становились уважаемыми гражданами и основателями банковских домов в США. Ну наконец-то в чем-то США догнали!
zlopopik
а с 2017 года эти журналисты ничем не занимались? Как-то долго их, получается, терпели. Если это связано именно с фильмом 2017 года о Трабере (о котором только ленивый не писал и не снимал).
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