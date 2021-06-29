«Проект»: Обыски у главреда издания связаны с фильмом 2017 года о петербургском предпринимателе Илье Трабере

Обыски у главного редактора расследовательского издания «Проект» Романа Баданина и журналистки Марии Жолобовой связаны с фильмом, который они выпустили больше трех лет назад.



Об этом 29 июня сообщает издание в своем телеграм-канале.



Жолобова и Баданин были авторами документального фильма «Питерские. Отец и сын» о Трабере. При этом заместитель редактора Михаил Рубин, в квартире которого также работает оперативно-следственная группа, в создании расследования участие не принимал.



О том, что к Жолобовой и Баданину утром 29 июня пришла полиция, сообщали сами журналисты. По сообщениям «Проекта», адвоката Баданина в квартиру журналиста пока не пускают.

