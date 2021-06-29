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У главреда «Проекта», его заместителя и журналистки Марии Жолобовой полиция проводит обыски. Сайт издания не открывается

Полиция проводит обыски у главреда издания «Проект» Романа Баданина

Утром 29 июня полиция пришла в квартиру журналистки «Проекта» Марии Жолобовой. Накануне СМИ анонсировало расследование о министре МВД Колокольцеве.

Как сообщает «Проект» в своем телеграм-канале, помимо квартиры Жолобовой сотрудники МВД обыскивают квартиру главреда издания Романа Баданина. Его зам Михаил Рубин был задержан возле дома Жолобовой. Журналиста отвезли к его квартире, где также проводятся обыски.

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Жолобова — автор нескольких резонансных расследований, в том числе про главу Чечни Рамзана Кадырова. Накануне издание анонсировало выход её расследования о родственниках главы МВД Владимира Колокольцева. Текст статьи пока недоступен — сайт «Проекта» не открывается, возможно, из-за большого количества запросов.

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Комментарии (7)

Крюгер Брент
Когда они пришли за коммунистами,я промолчал,ведь я не был коммунистом
Когда они пришли за социал демократами я промолчал,ведь я не был социал демократом
Когда они пришли за членами профсоюза я промолчал,ведь я не был членом профсоюза
Когда они пришли за евреями я тоже промолчал ,ведь я не был евреем
Когда они пришли за мной....уже некому больше было протестовать
Мартин Немеллер,1940,Германия
Local
Подгорает?
Arkadiy_
Колокольцеву давно пора применить табельное по назначению
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