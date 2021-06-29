Утром 29 июня полиция пришла в квартиру журналистки «Проекта» Марии Жолобовой. Накануне СМИ анонсировало расследование о министре МВД Колокольцеве.
Как сообщает «Проект» в своем телеграм-канале, помимо квартиры Жолобовой сотрудники МВД обыскивают квартиру главреда издания Романа Баданина. Его зам Михаил Рубин был задержан возле дома Жолобовой. Журналиста отвезли к его квартире, где также проводятся обыски.
Жолобова — автор нескольких резонансных расследований, в том числе про главу Чечни Рамзана Кадырова. Накануне издание анонсировало выход её расследования о родственниках главы МВД Владимира Колокольцева. Текст статьи пока недоступен — сайт «Проекта» не открывается, возможно, из-за большого количества запросов.