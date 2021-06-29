Когда они пришли за коммунистами,я промолчал,ведь я не был коммунистом

Когда они пришли за социал демократами я промолчал,ведь я не был социал демократом

Когда они пришли за членами профсоюза я промолчал,ведь я не был членом профсоюза

Когда они пришли за евреями я тоже промолчал ,ведь я не был евреем

Когда они пришли за мной....уже некому больше было протестовать

Мартин Немеллер,1940,Германия