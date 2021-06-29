«Яблоко» включило экс-главу штаба Навального* в список кандидатов в ЗакС Петербурга

Партия «Яблоко» определилась с частью кандидатов, которые будут представлять объединение на выборах в парламент Петербурга, а также пойдут в Государственную думу по округам, расположенным в городе. Бюро, где обсуждались будущие кандидаты, длилось несколько дней и завершилось накануне, 28 июня.
Как рассказали в партии, в Думу от «Яблока» пойдут правозащитник Никита Сорокин (211 округ), экс-председатель городского «Яблока» Андрей Палевич (212 округ), муниципальный депутат Николай Громов (213 округ), историк Кирилл Страхов (214 округ), адвокат Юрий Карпенко (215 округ), депутат Законодательного собрания Борис Вишневский (216 округ), муниципальный депутат Арсений Афиногенов (217 округ), бывший главный врач НИИ
В Законодательное собрание будут выдвинуты кандидаты как состоящие в «Яблоке», так и беспартийные. В том числе в третьем округе на Петроградской стороне «Яблоко» поддержит Ирину Фатьянову, экс-главу штаба Навального в городе (штабы признаны экстремистскими организациями и ликвидированы в 2021 году). По двум округам партия ещё не определилась с кандидатурами, их будут обсуждать на федеральном политическом комитете «Яблока». Это — 21 округ в Московском районе, где ранее планировалось выдвинуть депутата ЗакСа Максима Резника (ему предъявили обвинение по делу о наркотиках, он находится под домашним арестом). Также нет пока фамилии идущего на выборы в 18 округе в Кировском и Красносельском районах — кандидат, который может быть там выдвинут, одновременно претендует на то, чтобы попасть в городской список партии (список пока не утверждён, по данным «Фонтанки», в партии обсуждаются кандидатуры бывшего детского омбудсмена Светланы Агапитовой и «взрослого» омбудсмена Александра Шишлова).
Выборы в Государственную думу и Законодательное собрание Санкт-Петербурга пройдут 19 сентября. Петербуржцам предстоит избрать 50 депутатов городского парламента, 25 — по партийным спискам и 25 — по одномандатным округам, а также 8 депутатов Государственной думы в округах, находящихся на территории города.