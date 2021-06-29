«Яблоко» включило экс-главу штаба Навального* в список кандидатов в ЗакС Петербурга

Партия «Яблоко» определилась с частью кандидатов, которые будут представлять объединение на выборах в парламент Петербурга, а также пойдут в Государственную думу по округам, расположенным в городе. Бюро, где обсуждались будущие кандидаты, длилось несколько дней и завершилось накануне, 28 июня.

В Законодательное собрание будут выдвинуты кандидаты как состоящие в «Яблоке», так и беспартийные. В том числе в третьем округе на Петроградской стороне «Яблоко» поддержит Ирину Фатьянову, экс-главу штаба Навального в городе (штабы признаны экстремистскими организациями и ликвидированы в 2021 году). По двум округам партия ещё не определилась с кандидатурами, их будут обсуждать на федеральном политическом комитете «Яблока». Это — 21 округ в Московском районе, где ранее планировалось выдвинуть депутата ЗакСа Максима Резника (ему предъявили обвинение по делу о наркотиках, он находится под домашним арестом). Также нет пока фамилии идущего на выборы в 18 округе в Кировском и Красносельском районах — кандидат, который может быть там выдвинут, одновременно претендует на то, чтобы попасть в городской список партии (список пока не утверждён, по данным «Фонтанки», в партии обсуждаются кандидатуры бывшего детского омбудсмена Светланы Агапитовой и «взрослого» омбудсмена Александра Шишлова).

Выборы в Государственную думу и Законодательное собрание Санкт-Петербурга пройдут 19 сентября. Петербуржцам предстоит избрать 50 депутатов городского парламента, 25 — по партийным спискам и 25 — по одномандатным округам, а также 8 депутатов Государственной думы в округах, находящихся на территории города.

