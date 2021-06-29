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Убийца «дельты»? Вирусолог рассказал о новом штамме «лямбда»

Врач: Думаю, что коронавирус «лямбда» постепенно вытеснит «дельту»

Лямбда-штамм коронавируса — продукт естественного процесса мутации вируса, предположительно, он обладает высокой контагиозностью.

«Он изменяется, подстраивается под меняющиеся внешние условия. Новый штамм — как новая конструкция. Он более приспособлен, более устойчив, более заразен, более способен распространяться по миру», — рассказал в эфире «Радио 1» доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов. Его цитирует 29 июня РИА Новости.

«Новая конструкция дает этому коронавирусу преимущество в размножении. Он начинает распространяться и вытеснять предыдущие. Думаю, что коронавирус «лямбда» постепенно вытеснит «дельту», — добавил Жемчугов.

Штамм «лямбда» был выявлен в конце 2020 года в Перу, Чили, Эквадоре и Аргентине, также он зафиксирован в Великобритании. Учёные считают, что он содержит несколько мутаций в спайковом белке, которые влияют на степень заразности. На более тяжёлое течение болезни или ослабление действия вакцин пока ничто не указывает.

Всемирная организация здравоохранения внесла четыре мутации SARS-CoV-2 в список «вызывающих озабоченность»: штаммы альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский). Последний продолжает мутировать.

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Комментарии (11)

Norge
Еще чуть-чуть и потребуется вакцина от ранее введенных вакцин - именно они мешают иммунитету перестраиваться под новые штаммы, а вирусу адаптироваться и мутировать в более хитрые формы.
Владислав М
Масочные заводики должны приносить прибыль, так что вирусом стращать население будут ещё очень долго.
Павел Михайлов
Сейчас придет новая разнарядка, что-бы ширялись вакциной еженедельно.
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