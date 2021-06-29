Убийца «дельты»? Вирусолог рассказал о новом штамме «лямбда»

Лямбда-штамм коронавируса — продукт естественного процесса мутации вируса, предположительно, он обладает высокой контагиозностью.



«Он изменяется, подстраивается под меняющиеся внешние условия. Новый штамм — как новая конструкция. Он более приспособлен, более устойчив, более заразен, более способен распространяться по миру», — рассказал в эфире «Радио 1» доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов. Его цитирует 29 июня РИА Новости.



«Новая конструкция дает этому коронавирусу преимущество в размножении. Он начинает распространяться и вытеснять предыдущие. Думаю, что коронавирус «лямбда» постепенно вытеснит «дельту», — добавил Жемчугов.

