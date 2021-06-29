Основное время и экстратаймы закончились вничью 3:3. Голы за Францию забили Карим Бензема (57 и 59 минуты) и Поль Погба (75). У Швейцарии отличились Харис Сеферович (15, 81) и Марио Гавранович (90). В серии пенальти решающий удар не забил французский нападающий Килиан Мбаппе, в то время как соперник оказался точным.

Таким образом, именно Швейцария сыграет в Петербурге 2 июля с Испанией за право выйти в полуфинал, а министру спорта Франции можно не волноваться за здоровье своих болельщиков.