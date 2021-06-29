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Сборная Швейцарии сенсационно обыграла Францию на Евро-2020 и едет в Петербург играть с Испанией

Победой сборной Швейцарии завершился матч 1/8 финала чемпионата Европы по футболу против Франции. Швейцарская команда выиграла в серии послематчевых пенальти.

Основное время и экстратаймы закончились вничью 3:3. Голы за Францию забили Карим Бензема (57 и 59 минуты) и Поль Погба (75). У Швейцарии отличились Харис Сеферович (15, 81) и Марио Гавранович (90). В серии пенальти решающий удар не забил французский нападающий Килиан Мбаппе, в то время как соперник оказался точным.

Таким образом, именно Швейцария сыграет в Петербурге 2 июля с Испанией за право выйти в полуфинал, а министру спорта Франции можно не волноваться за здоровье своих болельщиков.

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Комментарии (8)

Матрёшечка
Смотрела и думала - это вам/нам не наши ))))))) молодцы ребята! Наши так не могут, не умеют, не хотят, нашим это не надо. Но, впрочем, не о наших и речь. Болела за Францию, но от всей души рада за швейцарцев!
Юра Алекс
заслужили...
sheriff02
только сегодня же была новость, что министр спорта Франции попросил болельщиков не ехать в Петербург. и вооот, они уже не едут
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