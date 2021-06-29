Оставить живое место. Город, бизнес и жители учатся вместе проектировать общественные пространства

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Как объединить усилия всех сторон процесса и создать в городе гармоничную среду, обсудили участники круглого стола «Фонтанки».

Совместный интерес

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга является ответственным за достижение целей, показателей и результатов регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Цель проекта — повышение комфортности городской среды в Санкт-Петербурге. Он включает и программу развития районов до 2030 года в рамках ландшафтно-градостроительной стратегии Санкт-Петербурга. В работу вовлечены исполнительные и муниципальные органы власти, а также заинтересованные инвесторы, которые вместе создают комфортную среду. Ежегодно среди планов благоустройства на городских и федеральных конкурсах выбирают лучшие. Яркий пример сотрудничества властей и бизнеса в рамках этой программы — береговая зона рек Оккервиль и Охта. Один из первых проектов реализовал здесь девелопер Bonava; собираются подключиться «Группа ЛСР» и другие компании, которые будут строить жилье вдоль берега поэтапно в течение 5–10 лет.



— Завершающим этапом благоустройства набережной Охты будет создание масштабного Пейзажного парка, — сообщила Лариса Канунникова, заместитель председателя комитета по благоустройству Санкт-Петербурга. — Мы проектируем вместе с районом, подключаем социологов и жителей, заинтересованных инвесторов. В этом году начинается совместная работа с крупным строительным холдингом по преобразованию берега реки Оккервиль. Оба объекта создаются в рамках соучаствующего проектирования — одна из форм взаимодействия с инвесторами — и софинансирования строительства. За два года реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» построили 60 современных общественных пространств. В этом году планируется создание еще более 30. Город предлагает не только соучаствующее проектирование, но и соучаствующее финансирование. Например, на набережную реки Оккервиль город выделяет 50% от стоимости — и столько же инвестор. Все это должно повысить интерес бизнеса к благоустройству. — Самое главное — разработать единую ландшафтно-градостроительную концепцию преобразования территории и единую городскую среду с непрерывными пешеходными и веломаршрутами, — продолжила Лариса Канунникова. — Это большая комплексная работа со множеством участников: комитетом по благоустройству, комитетом по транспорту, ассоциацией велодвижения, комитетом по энергетике, жилищным комитетом, муниципальными образованиями, районными администрациями и др.



Город — это не только центр и районы с исторической застройкой, но и новые локации. Застройщики малоэтажных проектов тоже задумались о развитии зелёных зон, которые отвели в планировке для формирования общественных пространств, с учетом особенностей малоэтажного строительства. Как рассказала Галина Пилипенко, начальник департамента перспективного развития компании «Терминал-Ресурс», в планах комплексной застройки на Царскосельских холмах общей площадью 316 гектаров ситуация несколько отличается от районов высоток. Но в перспективе уже понятно, что жителям нужно будет где-то проводить свободное время — и в разработке сейчас несколько различных зон. Пока это только начало пути, освоено около 40 гектаров. Конечно же, в границах каждого жилого комплекса устраиваются детские и спортивные площадки, места отдыха. Но в дальнейшем стоит вопрос создания новых зон для общения, прогулок, занятий спортом — причем не только внутри двора. Кроме того, в планах застройщика — обыграть историю места, устроить пространство памяти, так как проект находится на Пулковских высотах.

— Мы стараемся в проектах применять комплексные решения не только для дворов, но для всей территории, чтобы жители в результате застройки получали не просто жилую ячейку в здании, а единое общественное пространство для реализации своих интересов, — пояснила Ольга Потребчук, ведущий архитектор «Института территориального развития». — На самых ранних стадиях — при разработке эскизов и даже проекта планировки — мы стараемся закладывать общественные зоны. Хотелось бы больше растений в новых кварталах, потому что в будущем при соединении этих территорий появится новый зеленый каркас города. Важно, чтобы озеленение было качественным, а не для галочки.

Застройщики начинают вкладываться в благоустройство своих комплексов, так как простым домом уже никого не удивишь, и при покупке жилья люди обращают внимание на прилегающую территорию, отметил коммерческий директор Группы компаний «Мегаполис» Борис Сергеенков. Но разные группы людей хотят видеть актуальные именно для них пространства — например, родителям с детьми нужны современные детские площадки, а не просто горки. Им нужны креативные, интересные и безопасные комплексы, куда будут приходить с удовольствием и малыши, и подростки. Людям более старшего возраста интересны спокойные места, где как раз не будет детей, — эти группы желательно разделять.



— Приятно, что в Санкт-Петербурге начали тоже воплощать проекты в рамках программы развития комфортной городской среды, — добавил эксперт. — Лидером в этом направлении в стране является Татарстан: там в каждом маленьком городе реализован свой проект. Я считаю правильным, когда в каждой локации проходят слушания жителей, учитывается их мнение и потребности возрастных и социальных групп — спортсменов, владельцев собак, родителей и других.

Что нужно жителям

Недавно в Петербурге горожане выбирали приоритетные проекты благоустройства со сроком реализации до 2030 года. Лариса Канунникова отметила основные запросы горожан, проявившиеся при голосовании. Люди хотят комплексное преобразование территории с возможностью ее круглогодичного использования. Много предложений по обустройству набережных не только в центральных, но и в новых районах.

— Также многие жители хотят видеть дизайн света, — продолжила Канунникова. — Петербург — крупный северный город, и световые характеристики территории особенно значимы в вечернее время. Кроме того, важна социальная направленность пространств. Для этого в городе архитекторы вместе с методистами социальных учреждений создают инклюзивные площадки для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата, слабовидящих и слепых, людей с расстройствами аутистического спектра. Жители помогают создавать ту среду, которую они хотели бы видеть. Одно из таких социально важных мест появилось в Бестужевском саду в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».



— Часть наших эскизов сдается до заселения жителей, но перед этим мы стараемся подробно изучить потенциал территории: кто будет там жить, чем заниматься и какие у этих людей будут потребности, — говорит Ольга Потребчук. — Можно сказать, что к базовым нуждам человека мы добавляем функции, которых не хватает и которые можно перспективно развивать. На это могут влиять и географическое положение, и существующая социальная инфраструктура. В конечном итоге общественные пространства становятся изюминкой территории, новыми точками притяжения.

— Офис застройщика находится на самой территории комплекса, поэтому новоселы приходят к нам с вопросами и предложениями, и у всех они разные, — рассказала Галина Пилипенко. — Одни спрашивают, где можно детям покататься на велосипеде и роликах, другие — про зону для пешеходных прогулок. К сожалению, у нас на территории нет водного объекта, но создание на территории, например, фонтана тоже может быть интересно. Мы будем работать в том же направлении, что и город. Хотя наша территория и находится вне исторического центра, но хочется не отставать и создать среду, где жители с удовольствием будут проводить свободное время.



Все гладко не бывает

По словам Ларисы Канунниковой, главная проблема при создании комфортной среды — недостаточность информации. Инвесторы часто не знают, что делает город, хотя программу специально готовили для синхронизации работы всех профильных комитетов, муниципальных образований, инвесторов. Комитет по благоустройству создал Центр компетенций Санкт-Петербурга по формированию комфортной городской среды, где проходят сессии и рабочие встречи, технические советы по решениям проблем в рамках реализации программы.

— Хотелось бы прорабатывать возникающие проблемы на стадии проекта, а не в процессе реализации, — уточнила Лариса Канунникова. — Мы открыты для общения и проектируем все заранее — за два года до реализации. Поэтому если сегодня инвесторы захотят с нами посотрудничать и поделятся планами по преобразованию районов, мы готовы оперативно на это реагировать.

— Хоть подобное и отходит в прошлое, но где-то на местах все еще остаются люди, принимающие волевые решения без мнения города и жителей, — отметил Борис Сергеенков. — Просто человек махнул рукой и сказал, что здесь будет вот так. Получается следующая ситуация — поставили МАФы, всё симпатично благоустроили, но там банально нет людей, которые будут этим пользоваться: нет, например, инвалидов, для которых стоит оборудование, или владельцев животных, кто использовал бы площадку для дрессировки собак. На мой взгляд, в этом отношении положительный пример — недавно благоустроенная набережная Южной дороги. Там нет большого количества людей, но туда едут со всех окружающих районов тренироваться, и в хорошую погоду там заняты все тренажеры.

Из минусов эксперт также назвал проблему содержания подобных пространств. Зачастую деревянные покрытия нужно обрабатывать, раз в два-три года покрывать маслом. Если по какой-то причине этого не делают, качественные интересные МАФы приходят в упадок. Опять же, стоит брать в расчет и возможность вандализма.

— К сожалению, управляющие компании не всегда качественно содержат оборудование, переданное им на баланс, — добавил Сергеенков. — Я думаю, не так сложно построить в наше время, как поддерживать потом в хорошем состоянии — это, наверное, процентов 50 успеха. Траву нужно подстригать, убирать деревья, обслуживать МАФы, дорожки, деревянные покрытия. Кстати, почему-то очень редко в популярных пространствах ставят достаточно урн для мусора, и в итоге там даже дворники не справляются. Наверное, это происходит потому, что не всегда адекватно учитывают будущие людские потоки.

Ольга Потребчук выделила два важных момента. Первый — пространства нужно создавать с прицелом на будущее: неправильно пускать на самотёк их дальнейшее развитие. Здесь обязательна обратная связь от жителей и готовность девелоперов что-то доработать, развить место.

— В Санкт-Петербурге хорошая архитектурная школа, которая в последние годы подготовила новое поколение ландшафтных архитекторов. Однако мало кому из них удаётся реализовать стартовые проекты, у которых очень часто нетипичные, прорывные черты. При этом у новых общественных пространств достаточный потенциал экспериментальных проектных площадок, и стратегически было бы выгодно создавать разные типы рекреационных зон — в том числе абсолютно неожиданных, — сказала она. — Второй момент: при проектировании я часто вижу, что во многих новых кварталах остаются маленькие кусочки газона, ничем не засаженные. Скорее всего, это проблема увязки инженерных подземных сетей и слоёв ландшафтного дизайна. Если не всегда получается найти общий язык с инженерами и сделать качественный проект с учетом нормативов посадки растений, нужно находить компромисс и искать свежие технологические решения.

Тонкая работа

За счет преобразования береговых линий и появления там общественных пространств горожане получат другое качество городской среды — не только новой застройки, но и там, где идёт точечная реконструкция кварталов. Сейчас город работает над преобразованием бывших промышленных территорий в центре, откуда вынесли производства.

— Например, набережная реки Карповки, начало благоустройство которой положено в 2019 году. Сейчас Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности занимается очисткой реки, — пояснила Лариса Канунникова. — В этом году третий этап преобразований затронет территорию у «Ленполиграфмаша», и дальше работы перейдут в прилегающую промзону. «Океанприбор» и ряд других предприятий обратились к нам с предложениями, и теперь вместе с жителями мы готовим техзадание для разработки проекта 4-го этапа благоустройства. Итогом станет полное преображение набережной с выходом на Песочную набережную. Этот пример — особая тема: это зона центра, и новые функции здесь нужно было добавлять через переосмысление и эстетику исторического контекста. По словам Ларисы Канунниковой, это одна из самых больших сложностей при работе с центром. С новыми функциями развития меняется и отношение к месту.

По словам Канунниковой, Петербург должен уходить от типовых решений. Количество общественных зон должно увеличиваться. В каждом дворе есть возможность сделать что-то креативное и уникальное. Жители хотят видеть не однотипные детские площадки, а современные пространства, приносящие эстетическое удовольствие.

— Для создания локальных креативных зон прекрасно подойдет парклет — полностью готовое мобильное решение для благоустройства, адаптированное под задачу конкретного места, — дополнил Борис Сергеенков. — Это функциональное общественное пространство с деревянным покрытием, которое дополняется различными МАФами, велопарковками, скамейками, рабочей зоной. Парклеты очень мобильны — они быстро монтируются, а при необходимости их можно перенести на другое место. Кстати, пандемия показала очень большой запрос на рабочие зоны именно на улице — с вайфаем, зарядками, освещением. Также растет спрос и на всевозможные «умные» элементы среды — парковки, скамейки и так далее.

Сила взаимодействия

— Мы готовы прийти в комитет по благоустройству, — заявила Галина Пилипенко, — чтобы посмотреть, что делают в других районах, познакомиться с планами благоустройства и их авторами. Мы, конечно же, обратимся к городскому опыту в создании общественных пространств, чтобы правильно реализовать интересные идеи на территории своего проекта.

— Рада, что сейчас застройщики сами закладывают общественные зелёные зоны, — добавила Ольга Потребчук, — ведь качественная среда — это их устойчивая высокая репутация, а для горожан — инвестиция в жизнь семьи на несколько поколений. И только взаимодействуя с городом, мы сможем добиться качественной городской среды.

— Я очень надеюсь, что в новых кварталах действительно будут проектировать удобное жильё, где у людей будет желание оставаться вечером на территории жилого комплекса, а в старых — выделять больше средств на развитие. И я говорю не только про Санкт-Петербург, вообще про всю страну, — заключил Борис Сергеенков.

— Общая задача для всех участников процесса — повышение качества городской среды и современной архитектуры, — резюмировала Лариса Канунникова.

Анна Романова, «Фонтанка.ру»