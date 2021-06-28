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Прямо поп-группа набирается. Победительница «Фабрики звезд» Виктория Дайнеко заменит Славу КПСС на выборах в Госдуму

Победительница «Фабрики звезд» Виктория Дайнеко возглавит федеральную часть партии «Зеленая альтернатива» на выборах в Госдуму. Изначально это должен был сделать рэпер Вячеслав Машнов, известный публике как Слава КПСС и Гнойный, но договориться с ним не удалось.

«Мы действительно не смогли прийти к согласию со Славой КПСС. Произошло это еще на этапе переговоров. Они завершились без результатов. Виктория Дайнеко пойдет первым номером списка», — сообщили РИА Новости в партии 28 июня.

Как ранее писала «Фонтанка», в Петербурге на выборы в Государственную думу по 216-му округу в центре города собираются как минимум два профессиональных музыканта. В партии «Родина» утвердили кандидатуру певицы Татьяны Булановой.

«Она всю жизнь живёт на Васильевском острове и знает проблемы центра», — сообщил глава регионального отделения партии Андрей Петров.

Певца Виктора Салтыкова (исполнителя группы «Мануфактура») выставит в качестве кандидата партия КПРФ. «Он сейчас живёт в Москве, но уроженец Петербурга», — уточнили в партии.

Выборы в Государственную думу пройдут 19 сентября. Также в Петербурге состоятся выборы в Законодательное собрание города.

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