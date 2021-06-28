Прямо поп-группа набирается. Победительница «Фабрики звезд» Виктория Дайнеко заменит Славу КПСС на выборах в Госдуму

Победительница «Фабрики звезд» Виктория Дайнеко возглавит федеральную часть партии «Зеленая альтернатива» на выборах в Госдуму. Изначально это должен был сделать рэпер Вячеслав Машнов, известный публике как Слава КПСС и Гнойный, но договориться с ним не удалось.



«Мы действительно не смогли прийти к согласию со Славой КПСС. Произошло это еще на этапе переговоров. Они завершились без результатов. Виктория Дайнеко пойдет первым номером списка», — сообщили РИА Новости в партии 28 июня.

Как ранее писала «Фонтанка», в Петербурге на выборы в Государственную думу по 216-му округу в центре города собираются как минимум два профессиональных музыканта. В партии «Родина» утвердили кандидатуру певицы Татьяны Булановой.