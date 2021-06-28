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Петербург вышел на очень высокое плато: в комздраве проанализировали симптомы

Эпидемические показатели позволяют говорить о выходе третьей волны заболеваемости коронавирусом в Петербурге на плато, заявил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец..

«По числу положительных первичных тестов мы не наблюдали существенного роста с неделей ранее. Есть некоторые и другие симптомы, которые позволяют говорить, что мы вышли, пусть и на очень высокое, но на плато. И какого-то существенного роста числа заболевших, нуждающихся в стационарной помощи, не ожидаем», — рассказал Лисовец 28 июня в эфире канала «Санкт-Петербург».

Поделился чиновник и ожиданиями коллективного иммунитета.

«Что касается коллективного иммунитета, то при тех темпах вакцинации, которые мы видим в ближайшие дни, достичь мы его сможем в течение ближайших месяцев», — отметил Лисовец.

До этого глава комздрава рассказал о рекордной госпитализации в Петербурге — 1000 человек в день.

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Комментарии (12)

Evgeny .S
Чиновники на плато выходят , сходят., лечат , анализируют вирус , зачем нам врачи ? Боже какой бред , отстаньте вы наконец от людей , посмотрите лучше футбол .
Андрей Афанасьев
Странно все это, смотрю я на статистику на сайте короновирус-монитор и вижу какую-то С-Пб аномалию - заболеваемость растет, а количество больных в городе ПАДАЕТ???, т.е. в Москве все закономерно - растет заболеваемость и растет количество больных. У нас обратная пропорция - это что С-Пб чудо? Вариантов ответа не много: 1. Губернатор шельмует со статистикой 2. Народ переболел в основе и мы уже в Коллективном иммунитете 3. Чудо - Чудное - диво - дивное - есть фактор планеты Х).
Squaw
Это после того, как народ графики смертности/заболеваемости/количества вакцинированных хором посмотрел? А теперь - опа! У нас темпы вакцинирования растут неделю, а уже до плато добрались! Эффект, однако!
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