Петербург вышел на очень высокое плато: в комздраве проанализировали симптомы

«По числу положительных первичных тестов мы не наблюдали существенного роста с неделей ранее. Есть некоторые и другие симптомы, которые позволяют говорить, что мы вышли, пусть и на очень высокое, но на плато. И какого-то существенного роста числа заболевших, нуждающихся в стационарной помощи, не ожидаем», — рассказал Лисовец 28 июня в эфире канала «Санкт-Петербург».

Эпидемические показатели позволяют говорить о выходе третьей волны заболеваемости коронавирусом в Петербурге на плато, заявил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец..

Поделился чиновник и ожиданиями коллективного иммунитета.

«Что касается коллективного иммунитета, то при тех темпах вакцинации, которые мы видим в ближайшие дни, достичь мы его сможем в течение ближайших месяцев», — отметил Лисовец.

До этого глава комздрава рассказал о рекордной госпитализации в Петербурге — 1000 человек в день.