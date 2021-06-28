Глава комздрава: долгое ожидание скорой в Петербурге — это эксклюзив

Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, отвечая на вопрос про случаи, когда скорую в Петербурге приходится ждать несколько часов и даже целый день, заявил, что это происходит крайне редко.



«Это эксклюзив. Наблюдался в течение недели, когда по сравнению с прошлой неделей рост госпитализаций составлял порядка 40%. Несмотря на то, что мы вводили опережающими темпами число учреждений, всё-таки количество их ограничено. Поэтому естественно, что распределенный поток между несколькими учреждениями не компенсировал динамику поступления пациентов. Но даже в таких условиях мы все-таки старались, чтобы пациенты, особенно те, которые находятся в тяжелом состоянии, госпитализировались без очереди», — заявил Лисовец в эфире канала «Санкт-Петербург» 28 июня.