FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +22
72.18р86.17р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививкуПодбираем вузОбраз жизниАфиша «Фонтанки»
10
Печать

Глава комздрава: долгое ожидание скорой в Петербурге — это эксклюзив

Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, отвечая на вопрос про случаи, когда скорую в Петербурге приходится ждать несколько часов и даже целый день, заявил, что это происходит крайне редко.

«Это эксклюзив. Наблюдался в течение недели, когда по сравнению с прошлой неделей рост госпитализаций составлял порядка 40%. Несмотря на то, что мы вводили опережающими темпами число учреждений, всё-таки количество их ограничено. Поэтому естественно, что распределенный поток между несколькими учреждениями не компенсировал динамику поступления пациентов. Но даже в таких условиях мы все-таки старались, чтобы пациенты, особенно те, которые находятся в тяжелом состоянии, госпитализировались без очереди», — заявил Лисовец в эфире канала «Санкт-Петербург» 28 июня.

Утром «Фонтанка» рассказывала, как 83-летний почётный работник высшего образования, профессор Политеха Юрий Бахрамов, жаловавшийся на проблемы с сердцем, вызвал скорую около полудня и дождался её только к 23 часам.

По теме (1)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

gramm
Цитата: "мы вводили опережающими темпами число учреждений, ... Поэтому естественно, что распределенный поток между несколькими учреждениями не компенсировал динамику поступления пациентов" - то есть опережающие темпы не компенсируют.
Этот оратор наверняка что-то "от головы" принимает. Но ему не помогает...
doorbal_
сосед больной ковидом с температурой 39 вызвал скорую в 11, дождался к 21:00
aaignat
Что за бред. У жены в пятницу критически упало давление, скорую ждали 6 часов. Приехал какой-то интерн на легковой машине. За час до визита позвонили и спросили "нам приезжать или вы там сдо.. уже поправились". Сегодня позвонил, а не пришёл, врач с поликлинике и со смешками спрашивал "мне приходить или вы там уже сдо.. уже поправились. Живы, тогда не пойду, а вы к нам". На возражения, что до них не дойти в таком состоянии, похихикал-погукал и бросил трубку
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний