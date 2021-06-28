Молодые на ИВЛ и часто умирают. Лисовец рассказал про отличия третьей волны в Петербурге

Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что в Петербург действительно пришла третья волна — об этом говорят все показатели. И она отличается от первой и второй.
Как Лисовец рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург» 28 июня, доля пациентов молодого возраста, 20–40 лет, выше, чем в первую и вторую волну. Многие из них на ИВЛ, и нередко заболевание заканчивается фатально. Зато дети болеют реже, и для них не требуется дополнительных коек, как и для больных психическими заболеваниями. Кроме того, доля тяжелых пациентов сравнима с зимой — 22–23%. То есть нет оснований говорить, что заболевание протекает более тяжело.
Губернатор Александр Беглов анонсировал 28 июня увеличение коечного фонда для больных коронавирусом в Петербурге — до уровня зимы, когда был пик второй волны.