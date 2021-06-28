В Петербурге хотят создать ещё 16 библиотек. А на модернизацию существующих потратить более миллиарда

Петербургские библиотеки ожидает новый этап модернизации. Соответствующее решение было принято на рабочем совещании в Смольном 28 июня.



Как сообщили в пресс-службе администрации Петербурга, проведение нового этапа модернизации библиотек рассчитано на три года. Общий объем финансирования превысит 1 млрд рублей. В итоге их посещаемость, как ожидается, увеличится с 12 до 18 миллионов посещений в год.



При этом, как уточнили в Смольном, в городе в настоящий момент существует потребность в создании ещё 16 новых библиотек. Сейчас в Петербурге работают 198 государственных общедоступных библиотек. Их читателями являются более 1 миллиона человек.

