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В Петербурге хотят создать ещё 16 библиотек. А на модернизацию существующих потратить более миллиарда

Смольный намерен модернизировать петербургские библиотеки

Петербургские библиотеки ожидает новый этап модернизации. Соответствующее решение было принято на рабочем совещании в Смольном 28 июня.

Как сообщили в пресс-службе администрации Петербурга, проведение нового этапа модернизации библиотек рассчитано на три года. Общий объем финансирования превысит 1 млрд рублей. В итоге их посещаемость, как ожидается, увеличится с 12 до 18 миллионов посещений в год.

При этом, как уточнили в Смольном, в городе в настоящий момент существует потребность в создании ещё 16 новых библиотек. Сейчас в Петербурге работают 198 государственных общедоступных библиотек. Их читателями являются более 1 миллиона человек.

Ранее «Фонтанка» писала, что общедоступные библиотеки в Петербурге получают денег вдвое больше, чем в остальной России, однако обновляют книжный фонд медленнее. Подробнее об этом — в нашем материале.

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Комментарии (9)

lsa377
-популярной литературы. А то бредней в интернете много, даром и на каждом углу, а до книг, в которых написано что-то адекватное, добраться можно только с трудом и на пиратских ресурсах. А потом половина страны верит в полную чушь.
lsa377
Как по мне, так дали бы эти деньги на оцифровку и предоставление в бесплатный доступ нормальной научно
пазузу
лучше в библиотеки и парки,чем в шалманы разные.
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