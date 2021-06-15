автор фото Надежда Мазакина / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться









Общедоступные библиотеки в Петербурге получают денег вдвое больше, чем в остальной России, но обновляют книжный фонд — а это главный показатель развития — медленнее. «Фонтанка» нехитрым способом сделала скромный вклад в гарантированное получение миллиардов на выполнение библиотеками государственного задания.

Предыстория

Осенью 2012 года в библиотечной среде созрел, можно сказать, бунт. Министерство культуры велело вести учет удаленных электронных документов — изданий, которыми библиотеки пользуются по платной подписке, то есть фактически ими не владеют. Это раздувало библиотечные фонды, что позволяло Минкульту отчитываться о просветительских успехах, но сулило панику на местах и срывы госзаданий с сокращением финансирования.



Сигналы SOS раздавались со всех регионов. В пример приводилась сельская библиотека на Дальнем Востоке. За 75 лет существования она накопила 56 тысяч «вещных» единиц хранения, а после подключения к «Литресу» за двое суток получила доступ к 60 тысячам виртуальных книг и должна была их оформлять.

«Если мы не сможем показать статистику [пополнения библиотечного фонда] за год, нам больше денег не дадут. Мы говорим про модернизацию, информатизацию, а застряли в учетной политике прошлого века», — взывали к разуму сотрудники в профессиональном блоге «Учет библиотечного фонда».

В дискуссии участвовали тысячи специалистов, сравнивая библиотеки с воздушным шариком и намекая на статистическую профанацию. Несмотря на мнение низов, курс учетной политики остался прежним и со временем только крепчал.



Случай

Библиотеки Петербурга объединены по территориальному принципу. В каждом районе, не считая центра, есть своя централизованная библиотечная система. В одной ЦБС может быть больше десяти филиалов. Учредителями систем выступают районные администрации.



Один из таких филиалов в Калининском районе, на Светлановском проспекте, Елена Анисимова возглавляла с 2009 года. Коллектив сложился, долгое время библиотека жила мирно, принимала читателей, проводила мероприятия, вела отчетность.

Летом 2019 года Анисимова написала заявление на отпуск и уехала. После возвращения получила клеймо прогульщицы. Оформляла документы ее однофамилица, Татьяна Анисимова, которая приходится невесткой директору ЦБС Светлане Крыловой. Как установит комитет финансового контроля, Татьяна вплоть до начала августа была в декретном отпуске.

«Мы ее вообще никогда толком не видели», — вспоминает Елена. В разговоре с «Фонтанкой» директор ЦБС отметила, что и не должны были: женщины работают в разных зданиях, а к полноценной работе кадровый сотрудник вернулась примерно в середине 2017 года.

Прогул оформили как дисциплинарное взыскание. Отношения с руководством разладились. Еще одно взыскание Анисимова получила за неправильно оформленный отчет, а третье — за грубость к подчиненной. Кроме того, на рабочем компьютере заведующей нашли программу для оформления страховых полисов. В конечном счете этого хватило, чтобы ее уволить.



Светлана Крылова тоже давний работник ЦБС, а по совместительству муниципальный депутат МО 21 Калининского района. Кроме невестки в ЦБС работает еще одна родственница Крыловой. Директор утверждает, что по факту трудоустройства жены ее сына проводилась антикоррупционная проверка, а второй случай — она просто взяла на работу высококлассного специалиста.

Анисимову привлекли к дисциплинарной ответственности за неверный учет статистических показателей. Цифры годового отчета не сошлись с промежуточными. Трудовым нарушением, в частности, начальство сочло разницу в десять выданных пользователям изданий удаленного доступа. Анисимова вписала число 4 549, а нужно было 4 539. Калининский районный суд отказал заведующей в снятии взыскания, в том числе посчитав заполнение статистических отчетов крайне важным в работе библиотек. Анисимова подала апелляцию в Санкт-Петербургский горсуд, там ей тоже отказали.



Цифры



«Фонтанке» Елена Анисимова рассказала, что отчеты филиалов формируются из 10 разных форм документации. Например, листа ежедневной статистики. В ручном режиме библиотекари помечают количество обслуженных посетителей, выданных книг, отвеченных в Интернете обращений. По словам Анисимовой, цифры в госзадании для ее филиала не менялись последние три года.



Библиотеки составляют годовой отчет для Минкульта по форме 6-НК, указывая количество купленных/списанных книг, посетителей, данные о штате и тратах и кучу других показателей, включенных в неохватный госстандарт библиотечной статистики.

Три примера:

— зашел на сайт библиотеки — стал пользователем;

— продлил срок пользования книгой — все равно что взял ее заново;

— ответ на вопрос «до скольки работает библиотека?» засчитывается как консультация.

Симпатия к виртуальным показателям привела к тому, что, например, в Петербурге на данный момент удаленными пользователями библиотек числятся 38 млн человек, следует из отчета Минкульта. Хотя количество выданных за год электронных документов в семь раз меньше — всего 5,5 млн.

После мороки с 6-НК библиотеки заполняют второй ежегодный отчет — о выполнении государственного задания, цифры из которого напрямую связаны с финансированием. «Статистические сведения, выраженные в форме 6-НК, не должны отличаться от сведений, изложенных в подробном отчете за год», — установил суд, разбираясь с иском Анисимовой.



Итоговые цифры в отчете ЦБС Калининского района выглядят удивительно — в каждой графе стопроцентное попадание, даже ровно 100 положительных отзывов за год.

Директор Светлана Крылова объяснила феномен:

«Если госзадание обязывает выполнить 700 тысяч посещений, я отчитываюсь [ровно] за это количество. Реальные цифры я показываю в других отчетах».

Из слов Крыловой следует, что стимула работать эффективнее у библиотекарей нет: за перевыполнение госзадания больше денег не дают.

Государственное задание пишут райадминистрации, отчеты о выполнении тоже подписывают они. Система, очевидно, замкнута на себя. Судя по порталу федерального казначейства, отчеты проверкам, как правило, не подвергаются.



Зарплаты

Доход библиотекарей складывается из оклада и эффективного контракта. Он тоже завязан на госзадание. Если в квартальном отчете план по читателям, книговыдаче, положительным отзывам, мероприятиям выполнен, жди прибавки. Распределяет премии комиссия по оценке эффективности во главе с директором ЦБС.



В петербургской библиосфере задействованы 4 849 работников. В 2020 году солидарный бюджет общедоступных библиотек Петербурга превысил 5 млрд рублей. Основная статья расходов, 3,5 млрд, — зарплаты.

На сайтах вакансий библиотекарям обещают около 35 тыс. рублей в месяц. На портале федерального казначейства петербургские ЦБС указывают среднюю зарплату не менее 50 тыс. Не все директора раскрывают ведомости, но в опубликованных данных встречаются доходы по 140 тыс. в месяц.



Фонды

В сравнении с содержанием библиотечного аппарата траты на обновление фондов кажутся символическими — 197 млн рублей, то есть меньше 4% бюджета. В прошлом году в библиотеки поступило 388 тыс. книг, а выбыли 374 тыс. Обновление составило 1,29%. Стандарт ЮНЕСКО предполагает ежегодное обновление 220–250 книг на 1 000 жителей. В Петербурге этот показатель составляет 70.



Фото: автор Кирилл Григошин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В Петербурге финансирование библиотечных услуг на одного жителя составляет около 1 000 рублей, в России — 530 (78 млрд при 146 млн населения). При этом обновляемость фонда в целом по стране выше петербургской — 1,9%. Это тоже катастрофически низкий показатель.

Особых денег на регулярное обновление книжных фондов не требуется. Чтобы довести показатель до минимально приемлемых 5% в целом по стране, Минкульту достаточно полмиллиарда https://tass.ru/kultura/11491731 в год — это десятая часть петербургского библиобюджета.



Посещаемость

По официальным данным, в петербургских общедоступных библиотеках зарегистрировано более миллиона человек. В прошлом году они посетили библиотеки пять миллионов раз.

«Фонтанка» провела небольшой эксперимент. Корреспондент прошелся по библиотекам Красногвардейского, Калининского и Приморского районов с единым читательским билетом. Его год назад выдали в Выборгской ЦБС с указанием, что теперь книги можно брать в любой библиотеке.

Не тут-то было. Записался в Выборгском? А у нас не записан. Вот вам форма регистрации, предъявите паспорт и держите формуляр. Коллекционировать картонки и заполнять заявления пришлось во всех районах, приближая персонал филиалов к выполнению госзадания по части новых читателей. На вопрос «зачем?» ответ был примерно таким: «Маяковка придумывает, а мы выполняем».



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По словам директора Калининской ЦБС Светланы Крыловой, дублирование пластиковой карты бумажным формуляром связано не только с госзаданием, но и с периодически сбоящим программным обеспечением, системой «Ирбис», через которую виртуально и объединились библиотеки. Каждая ЦБС ежегодно покупает пластиковые карты и обновляет ПО.



Корпоративная сеть

Виртуальным объединением управляет Центральная городская публичная библиотека имени Маяковского. Из смысла ФЗ «О библиотечном деле» следует, что статус центральной библиотеки, который Маяковка получила в 2017 году, влечет за собой дополнительное финансирование. Бюджет Маяковки в прошлом году — 530 млн рублей, в штате 351 человек со средней зарплатой 62 тысячи рублей.

С 2009 года Маяковка развивала Корпоративную сеть общедоступных библиотек Петербурга (КСОБ). На первый этап строительства сети планировалось потратить 224 млн рублей. КСОБ, которой управляет многолетний руководитель Маяковки Зоя Чалова, объединяет 197 библиотек.

Проект был отмечен премией Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества, которую курирует ООН, и был одним из победителей конкурса «Проектный Олимп», который проводит Аналитический центр при российском правительстве. На сайт, рассказали в пресс-службе Маяковки, за 2020 год заходили 2,2 млн раз, зарегистрировано почти 50 тысяч учетных записей.

В КСОБ можно заказать доставку издания в конкретный филиал, продлить срок, на который выдана книга. Это бесплатно. За скан одной страницы любой книги, который пришлют на электронную почту пользователя в течение пяти дней, заплатить надо 16 рублей. По опыту «Фонтанки», желаемые страницы можно получить и за пару часов, правда из-за сбоя в системе сумма списалась трижды. Деньги уходят на счет Маяковки, хотя сайт подсказал, что сканировали страницы сотрудники ЦБС, где есть эта книга.

В сентябре прошлого года ОНФ проводил опрос среди библиотекарей. Сотрудники жаловались на плохое оснащение и медленное пополнение фондов и отдельно указывали, что нормативы посещаемости библиотек в качестве основного критерия оценки эффективности их работы надо отменить.

Надежда Мазакина, «Фонтанка.ру»

