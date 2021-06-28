Глава Минздрава считает существующие антикоронавирусные меры слишком мягкими

Министру здравоохранения России Михаилу Мурашко нынешние коронавирусные ограничения в России кажутся очень мягкими. В программе Познер на Первом канале 28 июня он объяснил, почему он так считает.

«Во-первых, есть такой устаревший принцип: где заканчиваются права одного человека, начинаются права второго человека, поэтому подвергать риску окружающих как минимум не то чтобы безрассудно, а опасно и должно быть наказуемо. Дисциплина всегда дает эффект. <...> Все, что нужно делать ежедневно и постоянно, почему-то у нас вызывает ощущение, что нас в чем-то стеснили, но это неправда и неправильно. Нужно соблюдать правила во всем», — цитирует Мурашко ТАСС.

