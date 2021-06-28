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Глава Минздрава считает существующие антикоронавирусные меры слишком мягкими

Министру здравоохранения России Михаилу Мурашко нынешние коронавирусные ограничения в России кажутся очень мягкими. В программе Познер на Первом канале 28 июня он объяснил, почему он так считает.

«Во-первых, есть такой устаревший принцип: где заканчиваются права одного человека, начинаются права второго человека, поэтому подвергать риску окружающих как минимум не то чтобы безрассудно, а опасно и должно быть наказуемо. Дисциплина всегда дает эффект. <...> Все, что нужно делать ежедневно и постоянно, почему-то у нас вызывает ощущение, что нас в чем-то стеснили, но это неправда и неправильно. Нужно соблюдать правила во всем», — цитирует Мурашко ТАСС.

Между тем в связи с недостаточным уровнем вакцинации населения регионы один за другим вводят обязательную прививку от коронавируса для работников некоторых сфер. В Москве в ресторан пускают только по QR-коду, подтверждающему вакцинацию.

В том же интервью глава Минздрава сообщил, что в России привито 23 млн человек.

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Комментарии (13)

260649351
Во всю идет эффект ADE, глава Минздрава его не видит
olla
ну да.. тут начали люди делать, кого заставляли, - у всех плохое самочувствие после жижи. Что творится в это время в организме - кто скажет? может, там раковые клетки образовываются?где исследования на долгосрочную безопасность?
пазузу
согласен с мурашко-приказ за его подписью об обязательной вакцинацией (анализы и тесты за счет его ведомства),липу о добровольности отменить,гарантия 98% от побочек, в случае чего лечение за счет минздрава и зп. тогда минздрав на коне! бумагу сударь,бумагу!
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