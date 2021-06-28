Утро новой рабочей недели для жильцов квартиры на седьмом этаже на Васильевском острове в Петербурге началось не с будильника. На рассвете в окно начала настойчиво стучать серебристая чайка. Птица заглядывала в комнату и не улетала, даже заметив, как ее снимают на телефон.
«Чайка начала стучать в семь утра и разбудила мужа, — рассказала «Фонтанке» хозяйка квартиры Алина. — Сидела на подоконнике минут десять. Закралась мысль, что птице нужна помощь. Муж, зная меня, сразу же попросил не брать чайку домой. Спасать ее не пришлось: улетела самостоятельно».
Петербургские чайки клюют не только оконные стекла, но и крышу стадиона на Крестовском острове. Птиц с мощными клювами привлекает блестящий полимерный материал, которым затянута кровля. Ранее бывший вице-губернатор Игорь Албин грешил на бакланов, но оказалось, что хулиганят все-таки чайки.