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Крыши стадиона им уже мало. Птица с мощным клювом долбила окно квартиры на Васильевском острове

Утро новой рабочей недели для жильцов квартиры на седьмом этаже на Васильевском острове в Петербурге началось не с будильника. На рассвете в окно начала настойчиво стучать серебристая чайка. Птица заглядывала в комнату и не улетала, даже заметив, как ее снимают на телефон.

«Чайка начала стучать в семь утра и разбудила мужа, — рассказала «Фонтанке» хозяйка квартиры Алина. — Сидела на подоконнике минут десять. Закралась мысль, что птице нужна помощь. Муж, зная меня, сразу же попросил не брать чайку домой. Спасать ее не пришлось: улетела самостоятельно».

Петербургские чайки клюют не только оконные стекла, но и крышу стадиона на Крестовском острове. Птиц с мощными клювами привлекает блестящий полимерный материал, которым затянута кровля. Ранее бывший вице-губернатор Игорь Албин грешил на бакланов, но оказалось, что хулиганят все-таки чайки.

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Комментарии (5)

266112960
Мы ее зовем Манька)
266112960
У нас такая с января. Прилетает на кондиционер и долбит в окно. Просит пожрать. Мы ее минтаем кормим. После заглатывания рыбины орет во все горло - типа спасибо люди добрые)
265947515
Там действительно в плане инфраструктуры беда полная, лучше не соваться. А чайка, так это даже прикольно.
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