ВЦИОМ: 90% россиян верят, что секс возможен и после 50 лет

Девять из десяти россиян (90%) убеждены, что секс может быть и после 50 лет. Максимальная доля уверенных в этом фиксируется в возрастной группе 45–54 лет — 95%. Среди лиц старше 55 лет о готовности продолжать полноценную жизнь заявляют 94% респондентов. Эти данные со ссылкой на государственную службу социологии ВЦИОМ сообщает «Интерфакс» 28 июня.

Секс — это способ получить яркие эмоции и удовольствие, говорят 63% участников исследования. 53% россиян говорят, что секс — это способ выразить любовь. О том, что секс — это физиологическая потребность, заявляет 41% респондентов, причём так отвечает каждый второй мужчина (50%) и каждая третья женщина (33%).

Лишь каждый седьмой россиянин (14%) рассматривает секс как супружескую обязанность. 4% сетуют, что секс для них неважен и неприятен.



Важнее секса для россиян остаются семья и дом (98%), свободное время и отдых (95%), дружба (92%), любовь (91%), работа (88%). По степени важности секс (80%) сопоставим с «происходящим в стране» (81%). Религия в списке важного для россиян набрала лишь 54%.



88% мужчин считают секс важной частью жизни, но наличие отдыха и развлечений всё же важнее — 96%. Для женщин в России важнее секса (74%) оказались дружеские отношения (92%) и карьера (88%).



Самым популярным ответом на вопрос о необходимой регулярности секса стал ответ «несколько раз в неделю». Так ответил каждый второй респондент — 47%. Лишь один гражданин РФ из ста (1%), заявил, что сексом не нужно заниматься вообще.



Россияне старше 55 лет чаще всего отвечали, что сексом нужно заниматься раз в неделю (42%). Респонденты до 55 лет лучше голосуют за секс «несколько раз в неделю» — 43%.



Опрос был проведён 18–19 мая 2021 года среди 1000 россиян в возрасте от 18 лет.

