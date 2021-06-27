Штормовое предупреждение объявлено в Ялте. Об этом в фэйсбуке сообщила глава администрации города Янина Павленко.

По информации синоптиков, ливни начнутся вечером 27 июня и продлятся в течение следующих суток. Ожидается подъём воды в реках от 50 сантиметров до 1,5 метров.



«Я обращаюсь ко всем, кто живет у нас в зоне подтопления, в зоне русел рек. Пожалуйста, мы по-прежнему предлагаем вам переселиться в наши пункты временного размещения», — отметила Павленко.

Накануне разочарование тех, кто решил провести каникулы в Крыму, разделили гости Краснодарского края. В нескольких посёлках выпал град размером с яйцо и пробил крыши.