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Отпуск в Ялте снова будет подмочен. Местным жителям предлагают эвакуироваться заранее

Жителей Ялты просят эвакуироваться из-за надвигающегося шторма

Штормовое предупреждение объявлено в Ялте. Об этом в фэйсбуке сообщила глава администрации города Янина Павленко.

Автор: видео с сайта facebook.com, пользователь Янина Павленко

По информации синоптиков, ливни начнутся вечером 27 июня и продлятся в течение следующих суток. Ожидается подъём воды в реках от 50 сантиметров до 1,5 метров.

«Я обращаюсь ко всем, кто живет у нас в зоне подтопления, в зоне русел рек. Пожалуйста, мы по-прежнему предлагаем вам переселиться в наши пункты временного размещения», — отметила Павленко.

Накануне разочарование тех, кто решил провести каникулы в Крыму, разделили гости Краснодарского края. В нескольких посёлках выпал град размером с яйцо и пробил крыши.

Циклон обрушился на Крым 17 июня. Власти ввели режим ЧС. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день — трехмесячная на южном берегу. В общей сложности подтопило 426 придомовых территорий, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с энерго-, газо- и водоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта.

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Комментарии (6)

Агроном аэродрома
Главное - вопрос с водой решен! :))
syshsun
Вы хотели моря,туристы.Вот вам много моря и даже никуда идти не надо.Оно само к вам придет.
Наслаждайтесь.
pride
Это что за качегуб)?
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