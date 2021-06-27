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На автобусной остановке в Великобритании нашли пачку засекреченных документов о маршруте эсминца «Дефендер»

Пачку засекреченных документов Министерства обороны Великобритании нашли на автобусной остановке английского графства Кент. В бумагах содержалась подробная информация об эсминце «Дефендер», нарушившим границу России в районе Крыма.

Как сообщает BBC 27 июня, промокшую пачку документов в 50 страниц обнаружил прохожий за автобусной остановкой рано утром во вторник, то есть накануне инцидента в Черном море. Когда мужчина осознал значимость документов, он связался с журналистами.

В бумагах говорилось об операции Op Ditroite, в рамках которой эсминец «Дефендер» должен пройти из Одессы в Батуми. В штабе рассматривали два возможных маршрута и три вероятных варианта ответных действий России — от «безопасных и профессиональных» до «небезопасных и непрофессиональных». Выбор остановили на курсе, описанном как «безопасный и профессиональный прямой маршрут из Одессы в Батуми». В документах говорилось, что такой вариант позволил бы продемонстрировать, что Британия считает воды вблизи Крыма украинскими.

При выборе иного курса удалось бы избежать конфронтации с Россией, но в этом случае могло сложиться впечатление, что Британия «испугалась и убежала». Это позволило бы, по мнению военных, Москве говорить, что Британия де-факто признает крымские территориальные воды российскими.

24 июня в Минобороны РФ заявили, что открыли предупредительный огонь по британскому эсминцу Defender, нарушившему российскую границу в районе мыса Фиолент в Крыму. Военное ведомство показало пролет самолетов над нарушителем. При этом в посольстве Великобритании в РФ заявили, что корабль «совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом». «По эсминцу Defender не было произведено никаких выстрелов... Описание этих событий российской стороной является неточным», — сообщили дипломаты.

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Комментарии (46)

Modest_5e4ce41f7533b
Возможно, Ник и Майк садились там на автобус.
lamer
А кто присвоил портфель? Там лежал Подорожник с тыщщей на электрическом кошельке.
Olen
"Скучно, девочки"
Конан Дойля лучше бы почитали в BBC или сказки Marvel, кто читать не умеет.
А то сами печатают всякую чушь на принтере и сами же её на остановке типа находят.
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