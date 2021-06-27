На автобусной остановке в Великобритании нашли пачку засекреченных документов о маршруте эсминца «Дефендер»

Пачку засекреченных документов Министерства обороны Великобритании нашли на автобусной остановке английского графства Кент. В бумагах содержалась подробная информация об эсминце «Дефендер», нарушившим границу России в районе Крыма.

Как сообщает BBC 27 июня, промокшую пачку документов в 50 страниц обнаружил прохожий за автобусной остановкой рано утром во вторник, то есть накануне инцидента в Черном море. Когда мужчина осознал значимость документов, он связался с журналистами.

В бумагах говорилось об операции Op Ditroite, в рамках которой эсминец «Дефендер» должен пройти из Одессы в Батуми. В штабе рассматривали два возможных маршрута и три вероятных варианта ответных действий России — от «безопасных и профессиональных» до «небезопасных и непрофессиональных». Выбор остановили на курсе, описанном как «безопасный и профессиональный прямой маршрут из Одессы в Батуми». В документах говорилось, что такой вариант позволил бы продемонстрировать, что Британия считает воды вблизи Крыма украинскими.