«Встали намертво на три часа». Пробка на Мурманском шоссе не отпускает петербуржцев

Несмотря на заверения областных чиновников, о том, что с возвращением дачников по Мурманскому шоссе в Петербург проблем быть не должно, они все равно встали в пробку.

«Выехали из Паши в 12 утра, на 59 км в сторону Питера встали намертво на 3 часа!!! Жара, дети, туалета даже нигде нет», — написали в редакцию читатели ближе к трем часам дня.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка на Мурманском шоссе действительно есть, хотя основной поток дачников в город еще не поехал. Ситуацию осложняет ДТП и дорожные работы.