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«Встали намертво на три часа». Пробка на Мурманском шоссе не отпускает петербуржцев

Жители Петербурга снова стоят в пробке на Мурманском шоссе

Несмотря на заверения областных чиновников, о том, что с возвращением дачников по Мурманскому шоссе в Петербург проблем быть не должно, они все равно встали в пробку.

«Выехали из Паши в 12 утра, на 59 км в сторону Питера встали намертво на 3 часа!!! Жара, дети, туалета даже нигде нет», — написали в редакцию читатели ближе к трем часам дня.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка на Мурманском шоссе действительно есть, хотя основной поток дачников в город еще не поехал. Ситуацию осложняет ДТП и дорожные работы.

Ранее из-за огромных пробок на выезд из города по причине ремонта власти Ленобласти заверили автомобилистов, что с вечера пятницы и до середины субботы ограничения с трассы уберут. Дорожники на этом отрезке работают круглосуточно.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

266115380
Я вот одного всегда не понимаю. Что мешает переложить асфальт за, ну ладно не за день, конечно, ну за два-три дня, как во всем цивилизованном мире. Там же не нужно новую дорогу строить, участок 5 километров.
Почему у нас тут это всегда занимает месяц в лучшем случае?
Mikhailllll
Грош цена всем обещаниям властей. На полосе в сторону Санкт-Петербурга, кладут асфальт. Машины пустили по обочине.
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