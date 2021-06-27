Борщ, окрошка или щи? Рейтинг супов: от самого вредного к самому полезному

Супы можно есть хоть каждый день, но важно хоть немного разбираться в их составе Коллаж: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Кажется, суп на столе — эта такая классика, без которой не обходятся ни в одном доме. Но какой именно суп лучше приготовить и поставить на стол, чтобы было не только вкусно, но и полезно? Мы выбрали восемь самых популярных и известных супов и попросили диетологов расставить их по порядку от вреднейшего к самому полезному. А заодно, кажется, выяснили, какая окрошка лучше — на кефире или на квасе.

Солянка

Любителей жирной, наваристой и богатой мясом солянки ждут неприятные последствия по части ЖКТ и сердца. Некоторым этот суп противопоказан из-за своего агрессивного состава, а если положить в бульон мясо животных, которых кормили антибиотиками, то в придачу вы получите дополнительные вредные вещества.



— Во-первых, в солянке большое количество продуктов переработанного мяса, — говорит врач-диетолог Ирина Торопыгина. — Там содержатся колбасы, сосиски, копчености, солености, острые приправы. Из-за большого количества насыщенных жиров солянка не полезна любым людям, особенно с сердечно-сосудистой патологией, нарушением холестеринового обмена. Это риски по заболеванию атеросклерозом, такое блюдо может оказывать раздражающее действие на желудок.

Ирина Торопыгина — врач-диетолог, специалист по функциональному интегративному питанию, специалист по ДНК-тестированию. Направления работы: диагностика и выявление причин лишнего или недостаточного веса, разработка индивидуальной диеты для лечения ожирения и лишнего веса, нутриционная поддержка при различных нарушениях питания.

Полезные и вредные свойства солянки Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Помимо нескольких видов мяса, которые обычно кладут в солянку, в бульон идут соленые огурцы, копчености, лимоны, каперсы. Для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями поджелудочной железы, гастритом, язвенной болезнью желудка, двенадцатиперстной кишки это вообще гремучая смесь, на которую лучше даже не заглядываться. Всем остальным врачи рекомендуют хотя бы нечасто есть солянку — пару раз в неделю будет достаточно.



Грибной суп

На первый взгляд, обычный грибной суп должен быть самым безобидным. Чего в нем такого — грибы с овощами? Но с ним стоит быть аккуратнее, если у вас есть болезни желудка.

— Грибной суп содержит большое количество экстрактивных веществ, которые стимулируют желудочную секрецию. Поэтому они не всегда хорошо переносятся, особенно людьми с заболеваниями желудка, двенадцатиперстной кишки, — говорит Ирина Торопыгина. — Кроме того, сам белок грибов плохо усваивается. Единственные плюсы у грибов — это низкая калорийность (в 100 граммах грибов содержится всего 15–20 ккал) и большое содержание клетчатки, полезной для работы кишечника.

Плюсы и минусы грибного супа Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Кроме того, грибной суп — тяжелая еда для желудка. Особенно детского. Поскольку в грибах содержится хитин, из-за которого грибы вообще запрещены детям до 7 лет. Также диетолог напоминает, что готовить грибной суп на курином бульоне ошибочно: так вы только добавите лишних экстрактивных веществ, но заглушите вкус и аромат грибов.

Борщ

В борще может быть до двадцати ингредиентов. Вот лишь основные: мясо, свекла, морковь, томаты, лук, чеснок, картошка. К ним, в зависимости от рецепта, могут добавляться фасоль, капуста, грибы, потроха и другие составляющие. Ну а если совсем по классике, то к борщу должно подаваться перетертое сало с чесноком и перцем. Уже чувствуете этот божественный аромат? Самое время перейти к претензиям.



Наваристые бульоны, особенно если вы решили приготовить их на мозговой косточке, содержат в себе вредные и нежелательные для организма вещества, в том числе жир. Такой бульон не просто сложно переварить — он может быть опасен для здоровья людей с заболеваниями пищеварительной системы. Второй нежелательный момент — картошка. Чтобы суп получился необходимой густоты, здорово, если она разварится в кашицу. Привет, крахмал.

— Крахмал составляет 70–80% всех сухих веществ клубня, — говорит врач-диетолог Галина Барташевич. — Если картофель долго хранится, часть крахмала распадается до глюкозы, фруктозы и других простых углеводов. При этом клубни имеют невысокую энергетическую ценность: 75 ккал на 100 г продукта. Если есть картошку ежедневно, даже за неделю можно набрать килограмм лишнего веса. Но здесь всё индивидуально и зависит от профицита калорий у разных людей.

Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.



Полезные и вредные свойства борща Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Чтобы снизить крахмальный вред, борщ лучше варить с молодым картофелем. Он еще не успел накопить много крахмала, зато в нем максимум полезных веществ. Опускать картофель лучше в кипящую воду за 20–25 минут до завершения варки. Тогда он сохранит больше пользы.



Третий момент — свекла и прочие овощи, которые перед добавлением в бульон пассеруют на сливочном или подсолнечном масле. Это гарантирует вкусный и наваристый бульон, а вместе с этим — дополнительные калории. Выйти из ситуации можно, если добавлять минимум масла, а свеклу и вовсе можно запечь в духовке. Возможно, борщ потеряет во вкусе, но не в пользе.

Кроме того, в борщ добавляют уксус, лимонную кислоту, рассол капусты или помидор — для цвета и немного ради аромата. Это удар по желудку. Правда, кислоту можно нейтрализовать. Если добавить в суп сметану. Ну, и напоследок — та самая затирка из сала. Она может навредить людям с лишним весом и атеросклерозом.

Щи

— Не все люди хорошо переносят капусту. Поэтому, если у кого-то проявляются симптомы по ЖКТ, метеоризм, вздутие живота, болевые ощущения, понятно, что потребление щей из квашеной капусты нежелательно. Особенно если еще и капусту плохо переносят, — говорит Ирина Торопыгина. — Но для тех, кто не страдает подобными реакциями, щи — полезный продукт.



Основной реагент кислых щей — квашеная капуста. Такое блюдо — запретный плод для обладателей заболеваний, при которых повышается кислотность пищеварительных соков (например, гастрит или язва).

Чем полезны и вредны щи Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







С другой стороны, квашеная капуста — ферментированный продукт с большим количеством клетчатки, полезной для роста условно патогенной и полезной микрофлоры в кишечнике. В ней также есть витамины группы В, С, фолиевая кислота и микроэлементы.

— Опять же, низкая калорийность, профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Но всё зависит от индивидуальной чувствительности и переносимости. Если всё в порядке и хорошо усваивается, то щи — это неплохой продукт, — говорит Ирина Торопыгина.

Определенную пользу несут овощи в составе щей: кроме капусты, там есть морковь, картофель и лук. А для снижения калорийности можно тот же картофель заменить на стебель сельдерея, это будет полезно тем, кто следит за фигурой.

Гороховый суп

Исходя из того, что вы положите в гороховый суп, будет зависеть его финальная польза или вред. Одно дело, если это классический суп с одним видом мяса (а то и вовсе на курице), и совсем другая история, если вы добавите туда копчености, — сразу плюсуйте дополнительный холестерин и лишнюю нагрузку на сердечно-сосудистую систему.



— Обычный гороховый суп — источник минеральных веществ (калия, магния, фосфора, йода и железа), витаминов (В, А, С, Е, РР) и растительного белка, необходимого для мышечной ткани, — говорит Галина Барташевич. — Неперевариваемые пищевые волокна в его составе улучшают перистальтику кишечника и даже полезны для профилактики заболеваний ЖКТ. Но вместе с полезными свойствами есть ограничения и противопоказания, такие как индивидуальная непереносимость и аллергия на горох. Для таких людей гороховый суп автоматически под запретом.

Вот что полезного и вредного в гороховом супе Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Также гороховый суп противопоказан людям с запорами и геморроем. В некоторых случаях из-за ферментов, тормозящих процесс расщепления растительных белков, это блюдо может вызвать неприятные ощущения в кишечнике. Эти ферменты не развариваются даже при кипении. Из-за них после еды можно получить тяжесть в кишечнике, метеоризм. Суп, сваренный из зеленого гороха, поможет избежать метеоризма, а сухие ядра эксперты советуют замачивать на ночь перед приготовлением.

Окрошка

Споры о том, как лучше готовить окрошку — на кефире, квасе, сыворотке, а то и вовсе на минералке с уксусом, ходят, наверное, столько же, сколько и существует все это разнообразие рецептов. В глухие кулинарные дебри мы не пойдем и остановимся на двух классических рецептах: с кефиром и с квасом.

— Окрошка способна отлично утолять голод и одновременно тонизировать в жаркую пору, — говорит психотерапевт-диетолог Анна Ивашкевич. — Растительные ингредиенты обеспечивают поступление в организм витаминов, микроэлементов и углеводов, а мясные продукты и яйца — животного белка. Все это делает состав блюда сбалансированным.

Анна Ивашкевич — нутрициолог, клинический психолог-диетолог, член союза Национальной ассоциации клинического питания.



Полезные свойства окрошки на кефире и окрошки на квасе Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Кроме полезных свойств, есть у окрошки и противопоказания. И да примирятся кефирные и квасные стороны: никакой из этих «бульонов» особенно не полезнее другого. Во-первых, оба они получены в результате брожения. А значит, такая окрошка автоматически становится запретным плодом для пациентов с подагрой и заболеваниями печени и для людей, склонных к камнеобразованию. Во-вторых, кефир и квас противопоказаны при язве и высокой секреции желудка. Ну, хорошо, один плюс для любителей кефирной окрошки есть: квас, особенно в комбинации с картофелем, повышает аппетит. Квасные окрошечники, для вас тоже есть хорошая новость: приготовленную на кефире окрошку не рекомендуют людям, склонным к желудочным расстройствам.

Кроме того, вредность окрошки зависит от того, что и в каком количестве вы в нее положили. Любите колбасу пожирнее? Получите дополнительные калории, а вместе с ними — риск лишнего веса и неблагоприятное действие на сердечно-сосудистую систему.

— В вареном картофеле высокое содержание простых углеводов, повышающих уровень глюкозы. Это вызывает желание есть снова, что нежелательно для тех, кто имеет избыточную массу тела, — говорит Анна Ивашкевич. — Чтобы усилить полезные свойства окрошки, можно воспользоваться некоторыми советами по приготовлению. Жирную колбасу заменить низкокалорийным сортом или нежирным мясом. Добавить больше зелени, редиса и огурцов. Уменьшить количество картофеля. Исключить майонез и жирную сметану.

Куриный суп-лапша

Куриному бульону порой приписывают лекарственные свойства. Его считают лучшим средством от простуды, а в США так и вовсе называют «еврейским пенициллином». И основания считать, что куриный отвар может облегчить состояние простуженного, есть. Хотя на вирусы он никак не влияет, аминокислота цистеин, которая содержится в бульоне, разжижает мокроту, которая образуется в бронхах при воспалении, что помогает откашливаться. Кроме того, у куриного бульона есть общеукрепляющее свойство.

— Куриный бульон полезен при язве желудка. Правда, при обострениях, на начальной фазе от него все же рекомендовано отказаться, — говорит Галина Барташевич. — Зато по мере наступления ремиссии куриный бульон при язве желудка не просто возвращается в меню больных, но и нередко занимает в нем особое место. Дело в том, что на фоне ремиссии присутствующие в курином мясе волокна наилучшим образом справляются с излишком кислоты, который может присутствовать в желудочном соке. Специалисты разрешают даже куриный бульон при язве желудка включать в состав лечебного меню на правах самостоятельного блюда.



Полезные и вредные свойства куриного супа Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Для приготовления куриного бульона специалисты рекомендуют отдавать предпочтение домашней курице, а не той, которая была выращена в промышленных условиях. При этом перед приготовлением кожу с мяса лучше удалить, поскольку в ней содержится основной жир курятины.

Избегать бульонов стоит людям, страдающим мочекаменной болезнью или подагрой. Из-за того, что у них нарушен обмен веществ, в организме у таких пациентов пурины, содержащиеся в бульоне, откладываются в виде уратов, то есть остроконечных солей мочевой кислоты.

Вред бульона можно уменьшить, если выбирать нежирные части курицы и сливать первую воду. Во вторичном бульоне становится меньше жира, а также попадающих в курицу из корма и воды антибиотиков, нитратов, гормонов и других стимуляторов роста.

Овощной суп

Хотя раньше мы выясняли, что отказываться от животной пищи нельзя, самыми полезными супами диетологи называют именно вегетарианские. Они помогают быстрому насыщению организма, снижают риск онкологических заболеваний ЖКТ. В овощном супе может быть даже квашеная капуста, если у вас нет артериальной гипертонии и других индивидуальных противопоказаний.



Овощной суп диетологи называют самым безвредным Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Вегетарианские супы — основа питания во всех клиниках. Это оптимальный выбор в качестве источника питательных веществ. При варке овощей в бульон попадают необходимые микроэлементы, например калий и магний, полезные для желудка и кишечника.

