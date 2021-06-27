Авария с участием электросамокатчика произошла на Петроградской стороне в ночь на 27 июня. Спешивший курьер врезался в каршеринг.
Как сообщают очевидцы в социальных сетях, около двух ночи доставщик мчал по Большому проспекту по автобусной полосе против движения потока. Мужчина двигался в сторону Каменоостровского проспекта. На перекрёстке с улицей Ленина проигнорировал красный сигнал светофора и врезался в каршеринг.
В результате аварии курьер получил резаные травмы шеи, черепно-мозговую травму и перелом руки. Пострадавшего госпитализировали в реанимацию Елизаветинской больницы.
«Фонтанка.ру»
Вечером 9 июня Смольный подписал с кикшерингами соглашение о правилах работы в Петербурге. Документу предшествовала полная блокировка сервисов, обыски и несколько серьёзных ДТП.