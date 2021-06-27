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В Петербурге курьер на электросамокате протаранил каршеринг. Доставщик ехал «против шерсти» на красный

Видео аварии с электросамокатчиком и каршерингом на Петроградской стороне

Авария с участием электросамокатчика произошла на Петроградской стороне в ночь на 27 июня. Спешивший курьер врезался в каршеринг.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, около двух ночи доставщик мчал по Большому проспекту по автобусной полосе против движения потока. Мужчина двигался в сторону Каменоостровского проспекта. На перекрёстке с улицей Ленина проигнорировал красный сигнал светофора и врезался в каршеринг.

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В результате аварии курьер получил резаные травмы шеи, черепно-мозговую травму и перелом руки. Пострадавшего госпитализировали в реанимацию Елизаветинской больницы.

«Фонтанка.ру»

Вечером 9 июня Смольный подписал с кикшерингами соглашение о правилах работы в Петербурге. Документу предшествовала полная блокировка сервисов, обыски и несколько серьёзных ДТП.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (31)

Лера2020
Черепная травма, так как мозгов в этом черепе нет
AlBerkut
Опять Фонтанка вводит читателей в заблуждение!
Фъ утверждает о наличии у курьера черепно-МОЗГОВОЙ травмы, что не представляется возможным даже теоретически. В связи с отсутствием мозгов в черепушке, полным отсутствием... Так что черепная травма головы, ну а 'была бы мозга - было бы сотрясение'.
Хотя какой-то мозг у курьера всё же есть... Спинной, за рефлексы отвечающий...
265084477
Уверен, за секунду достолкновения кричал "Банзай!", грёбаный камикадзе!)
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