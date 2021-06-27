ВОЗ: Мир на пороге нового локдауна из-за индийской «дельты плюс»

Масочный режим и вакцинация не спасут от нового локдауна, заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. Всё из-за индийского штамма коронавируса «дельта плюс», который набирает скорость и заражает больше людей. Пика его не видно.

«Вакцинация плюс масочный режим, потому что вакцины самой по себе с «дельтой» недостаточно. Надо сейчас приложить усилия за короткое время, иначе локдаун»,— сказала Вуйнович в эфире «Соловьев Live». — Нужны будут дополнительные меры, чтобы снизить распространение вируса».