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ВОЗ: Мир на пороге нового локдауна из-за индийской «дельты плюс»

Масочный режим и вакцинация не спасут от нового локдауна, заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. Всё из-за индийского штамма коронавируса «дельта плюс», который набирает скорость и заражает больше людей. Пика его не видно.

«Вакцинация плюс масочный режим, потому что вакцины самой по себе с «дельтой» недостаточно. Надо сейчас приложить усилия за короткое время, иначе локдаун»,— сказала Вуйнович в эфире «Соловьев Live». — Нужны будут дополнительные меры, чтобы снизить распространение вируса».

Ранее петербургский врач-инфекционист рассказала «Фонтанке», кого и как поражает индийский штамм.

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Комментарии (39)

266119765
Большинство уже переболели этой заразой и даже не заметили. Остальные привились. Остаётся небольшой процент, которых это не задело. Но статистика упрямо кричит о росте заболевших. Леталку всю приписывают ковиду. От других болячек умирать видимо перестали. Нагнетаю страх и ущемляют права человека...на основании чего?? Все кто тут пишет за вакцину, привейтесь и не бойтесь уже её. Пишите про больных людей, что мол они ваших слабых детей и родственников заразят..а раньше вы как в этом мире жили среди тубика и прочей гадости? И вакцинированные от ковида умирают, но никого это не смущает. Хватит уже кормить фармакомпании. Хотите не болеть так повышайте иммунитет или уезжайте из крупнонаселенных территорий, коли умереть боитесь. Не ковид убьёт, так другое что-нибудь🤷🏻‍♀️
Хауаю
А ВОЗ и ныне там.
266119615
Забейте на ютубе "Мистер Рэм Индия сейчас". Кому и верить не знаю))
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