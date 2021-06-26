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Москва снова побила рекорд пандемии по госпитализациям

За сутки в столице России госпитализированы 1 776 человек с коронавирусом, сообщает 26 июня оперштаб Москвы. Днём ранее, говоря о рекордных 1772 увезённых в больницу пациентах с COVID-19, заммэра Анастасия Ракова заявила, что Москва «перешла рубикон».

Днём ранее в столице выявлено 8 457 новых случаев заражения коронавирусом, причём этот показатель вдвое превышает число выздоровевших (4 260). Скончались 96 пациентов. На ИВЛ находится 672 человека.

«Победа над пандемией — это вакцинация», — напоминает оперштаб по борьбе с инфекцией.

Утром 26 июня стало известно, что Петербург побил рекорд России по количеству суточных летальных исходов. В день выявляют уже больше 1200 случаев.

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