«Я бы на его месте уже сама ушла». Татьяна Тарасова высказалась о положении Станислава Черчесова

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что наставнику сборной России по футболу Станиславу Черчесову необходимо уйти после провала команды на «Евро-2020». Ее слова 26 июня опубликовал ТАСС.



«Я бы на его месте уже сама ушла», — сказала Тарасова, возмутившись словами коллеги о том, что он считает лучшим матч своей команды.

21 июня в Копенгагене сборная России пережила разгромное поражение от сборной Дании, проиграв 1:4. Единственный мяч в игре за Россию забил Артём Дзюба с пенальти. После игры тренер футболистов заявил, что в плане готовности это была лучшая игра. «В игре случается, когда мы не забили два хороших момента, а они из ничего забили», — рассудил он.