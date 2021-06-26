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«Я бы на его месте уже сама ушла». Татьяна Тарасова высказалась о положении Станислава Черчесова

Заслуженный тренер СССР: Наставнику футбольной сборной России надо уйти

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что наставнику сборной России по футболу Станиславу Черчесову необходимо уйти после провала команды на «Евро-2020». Ее слова 26 июня опубликовал ТАСС.

«Я бы на его месте уже сама ушла», — сказала Тарасова, возмутившись словами коллеги о том, что он считает лучшим матч своей команды.

21 июня в Копенгагене сборная России пережила разгромное поражение от сборной Дании, проиграв 1:4. Единственный мяч в игре за Россию забил Артём Дзюба с пенальти. После игры тренер футболистов заявил, что в плане готовности это была лучшая игра. «В игре случается, когда мы не забили два хороших момента, а они из ничего забили», — рассудил он.

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Комментарии (5)

Nik020
Гордые джигиты бьются до конца...
Slavik191079
Куда он уйдет то,получая 2,5 млн $?😂Его оттуда только на телеге вперед ногами
ABL
Из ничего никогда не получится что- то, вот у нас и не получается. Нет умения и желания достигать.
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