Ещё один регион ввёл обязательную вакцинацию

Брянская область решила, что работники определённых сфер должны вакцинироваться в обязательном порядке. Такое решение приняло правительство региона 26 июня.
«На территории Брянской области продолжается рост заболеваемости COVID-19. Для противодействия дальнейшему распространению коронавирусной инфекции Постановлением главного санитарного врача № 4 от 26.06.2021 вводится обязательное вакцинирование граждан», — говорится в сообщении оперштаба 26 июня.
Постановление распространяется на занятых в сфере торговли, общепита, образования, здравоохранения и соцзащиты, ЖКХ и энергетики, сфере культуры и досуга, массового спорта. Прививаться придётся также тем, кто работает на общественном транспорте, в отделениях финансовых организаций и почтовой связи, многофункциональных центрах.
Обязательная вакцинация коснётся и государственных и муниципальных служащих, работников органов власти Брянской области и подведомственных организаций.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что принудительную вакцинацию в России ввели в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ненецком автономном округе, Ленинградской, Тульской, Сахалинской и Тверской областях, Якутии, Кузбассе и на Кубани. К понедельнику, 28 июня, список пополнится ещё 8 субъектами РФ, анонсировала она.