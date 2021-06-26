FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+24°C/Завтра: +26
72.17р86.19р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививкуПодбираем вузОбраз жизниАфиша «Фонтанки»
2
Печать

Ещё один регион ввёл обязательную вакцинацию

Брянская область решила, что работники определённых сфер должны вакцинироваться в обязательном порядке. Такое решение приняло правительство региона 26 июня.

«На территории Брянской области продолжается рост заболеваемости COVID-19. Для противодействия дальнейшему распространению коронавирусной инфекции Постановлением главного санитарного врача № 4 от 26.06.2021 вводится обязательное вакцинирование граждан», — говорится в сообщении оперштаба 26 июня.

Постановление распространяется на занятых в сфере торговли, общепита, образования, здравоохранения и соцзащиты, ЖКХ и энергетики, сфере культуры и досуга, массового спорта. Прививаться придётся также тем, кто работает на общественном транспорте, в отделениях финансовых организаций и почтовой связи, многофункциональных центрах.

Обязательная вакцинация коснётся и государственных и муниципальных служащих, работников органов власти Брянской области и подведомственных организаций.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что принудительную вакцинацию в России ввели в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ненецком автономном округе, Ленинградской, Тульской, Сахалинской и Тверской областях, Якутии, Кузбассе и на Кубани. К понедельнику, 28 июня, список пополнится ещё 8 субъектами РФ, анонсировала она.

По теме (2)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Урус-Баши
В постановлнии перечислны работники, которых совсем не много. Да еще из них, наверное, 60%, как везде. Не удивительно будет, если 10% колонут. Это не обязательная вакцинация, а очередная демонстррация.
Агроном аэродрома
Быстрее, быстрее, не тормозим.. Линия с Путиным уже скоро! Не успеете ведь популяцЫонный иммунитет обеспечить!!!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний