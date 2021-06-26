Угроза заражения гепатитом и паразитарными болезнями. Роспотребнадзор не нашёл в Петербурге безопасных пляжей

Роспотребнадзор проанализировал пробы воды с 24 пляжей в Петербурге. Ни одно место для купания не подошло под стандарты безопасности. Об этом сообщается на сайте ведомства 25 июня.



Специалисты отобрали 120 проб воды и проверили их санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели.

«В связи с тем, что качество воды водных объектов не соответствует гигиеническим нормативам, управление не рекомендует использовать зоны рекреации, расположенные на территории города, для купания. Обращаем внимание, что употребление воды открытых водоёмов, не отвечающих гигиеническим нормативам, для питья, заглатывание воды при купании создаёт угрозу заражения острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями», — уточнили в Роспотребнадзоре.