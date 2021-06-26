Угроза заражения гепатитом и паразитарными болезнями. Роспотребнадзор не нашёл в Петербурге безопасных пляжей

Роспотребнадзор проанализировал пробы воды с 24 пляжей в Петербурге. Ни одно место для купания не подошло под стандарты безопасности. Об этом сообщается на сайте ведомства 25 июня.
Специалисты отобрали 120 проб воды и проверили их санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели.
«В связи с тем, что качество воды водных объектов не соответствует гигиеническим нормативам, управление не рекомендует использовать зоны рекреации, расположенные на территории города, для купания. Обращаем внимание, что употребление воды открытых водоёмов, не отвечающих гигиеническим нормативам, для питья, заглатывание воды при купании создаёт угрозу заражения острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями», — уточнили в Роспотребнадзоре.
Список участвовавших в исследовании пляжей: Верхнее, Среднее и Нижнее Суздальские озёра, Ольгинский водоём, Колонистский пруд, озеро Разлив (пляжи «Офицерский», «Белая гора», «Северный», «Зеленая гора», «Новый»); Финский залив (пляжи «Кронштадтский»; «Комаровский», «Ласковый», «Чудный», «Золотой», «Детский», «Дубковский», «Сестрорецкий», «Белые ночи»), «Дюны», «Морские Дубки», озеро Безымянное, река Ижора (пляжи «Взрослый», «Детский»).
«Фонтанка» рассказывала о смертельном купании на пляже между Сестрорецком и Солнечным. Спустя меньше часа после водных процедур собака не смогла вздохнуть. Одной из вероятных причин смерти специалисты называют сине-зелёные водоросли.