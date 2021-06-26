Живые и мертвые. Как получить зависшую пенсию — свою или покойного родственника

Здание райкома КПСС и райисполкома Выборгского района Ленинграда — здание отделения Пенсионного фонда России по СПб и ЛО на Citywalls.ru / автор фото Mary Поделиться Поделиться







Основная коллизия, которая привела к тому, что деньги от накопительной пенсии в прошлом году не дошли до адресатов, — недавняя пенсионная реформа, отодвинувшая возраст начала пенсии по старости. При этом накопительной части эти нововведения не коснулись. В терминологии отраслевых экспертов — пенсионные основания по накопительной пенсии наступают раньше оснований по страховой.

Сейчас закон не обязывает пенсионные фонды сообщать о том, что человеку положена пенсия — он сам должен идти и требовать ее. ПФР лишь со следующего года должен будет делать первый шаг.



Негосударственные фонды, в которых хранятся деньги примерно 1,5 миллиона пенсионеров, говорят, что уже сейчас стараются сами выходить на своих клиентов. Но если у пенсионера меняется адрес или номер телефона, фонды заходят в тупик. В итоге лишь 15% таких сообщений, по данным проекта Pensopathology, доходят до адресатов.

В Петербурге есть своя особенность, которая добавляет число тех, кто недополучает пенсии. Исторически в городе и области выплатами занимались структуры финансовой группы ВЕФК. После ее краха все активы перешли к банку «Открытие», который в прошлом году отказался от обслуживания пенсионной программы. В итоге у него на счетах остались деньги примерно 400 тысяч граждан, большая часть из которых об этом была не в курсе. В основном речь идет о небольших суммах — несколько сотен рублей. Но общий объем зависших таким образом денег — 5 млрд рублей. В данном случае основная часть невостребованных средств — разнообразные региональные доплаты, которые перечислялись пенсионерам.



«Фонтанка» обратилась к банкирам и к регулятору отрасли — Центробанку — с просьбой рассказать о порядке получения зависших таким образом средств при разных обстоятельствах.

В «Открытии», некогда крупнейшем держателе денег петербургских пенсионеров, объясняют, что первый шаг — обращение пенсионера в отделение своего банка с паспортом или иным документом, удостоверяющим личность.

«В этом случае клиенту предоставят полную информацию в момент обращения. Если в офис банка обращается представитель пенсионера, то ему необходимо предоставить свой паспорт и доверенность, которая подтверждает его права на запрос информации и проведение операций по счету. В этом случае банк тщательно проверяет данные документы и только после данной проверки, которая может занимать несколько дней, предоставляет информацию об отсутствии/наличии счетов клиента-пенсионера и открывает представителю клиента доступ к средствам», — объясняют в «Открытии».

Куда сложнее все будет, если пенсионер уже умер и его родственники пытаются забрать деньги. Со ссылкой на ст. 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности» банкиры подчеркивают, что они не вправе раскрывать информацию о наличии или отсутствии счетов клиента любым третьим лицам, включая близких родственников. Исключение составляет только тот случай, если в отношении данного частного лица клиент оформил в банке завещательное распоряжение.



Так что в случае смерти клиента в отношениях «наследник — банк» непременно должна участвовать третья сторона — нотариус. Только он имеет право на запрос о наличии любых счетов умершего пенсионера и размерах остатков на них. Следует иметь в виду, что банки пришлют информацию не только о вкладах, но и о возможных кредитах, оформленных на умершего. Вступая в наследство, вы получите и права на деньги умершего, и его обязательства.

Петербургские юристы напоминают еще об одном нюансе. Если в справке по форме 9 наследник оказывается прописанным по одному адресу с умершим, ему не надо дожидаться положенных 6 месяцев со дня смерти, чтобы предъявить требование. Однако в любом случае заявить о требованиях нужно именно в течении полугода.

Порядок, которым предлагает следовать Центробанк РФ, такой.

Получив свидетельство о смерти, потенциальному наследнику надо отнести его в паспортный стол для получения справки по форме 9 о том, что умерший снят с регистрационного учета. С этой справкой и со свидетельством у любого нотариуса на свой выбор необходимо открыть так называемое наследственное дело. Заявление — 950 рублей, еще 500 — за то, что нотариус разошлет по указанным вами банкам запросы. Дело это небыстрое.



После получения положительных ответов — с размером остатков на счетах и их реквизитами — нотариус составит документы для распределения средств между претендентами и выдаст каждому из них свидетельство о праве на наследство. Только с этими бумагами уже есть смысл обращаться в банк за получением денег.

Отдельная история — пенсионные накопления. Чтобы прояснить ситуацию с ними, необходимо обратиться в отделение Пенсионного фонда РФ. Сегодняшний порядок предполагает только личное посещение — никаких писем и интернета. Если докажете родство (кроме соответствующих документов понадобится еще СНИЛС умершего) вам расскажут, в каком именно пенсионном фонде хранилась накопительная часть пенсии. А дальше опять же к нотариусу — как и в случае с деньгами на банковских счетах.

Еще один нюанс: пенсионные деньги отдадут только представителям первой (дети, родители, муж/жена) или второй наследственной очереди (братья/сестры, бабушки/дедушки и внуки). Есть правило: родственники одной очереди получают накопления в равных долях. Для более дальних родственников — племянников, зятьев и пр. — доступ к деньгам закрыт.



Если за полгода не найдется никого подходящего, деньги отправляются в резерв пенсионного фонда, а счет закрывается. Теоретически их еще можно получить, но уже только через суд. Есть еще одно правило: деньги вам выплатят только через семь месяцев — до 20-го числа восьмого месяца со дня смерти их владельца.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

