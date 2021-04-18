Это не шутка и не обман. «Фонтанка» нашла деньги пенсионеров, о которых они ничего не знают

автор фото Александр Миридонов/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







«Я случайно обнаружил копилку наших пенсионеров, где лежат невостребованные деньги. С 1999 года социальные выплаты шли на почту через банк. Но многие об этих деньгах не знали, потому что они приходили не в те дни, что пенсия. Если их не требовали, они возвращались на счет в банке. Перевод пенсии с почты на карточки других банков проблему не решал, так как те выплаты не касались Пенсионного фонда. Людей об этих выплатах никто не извещал», — делится своим открытием петербуржец Игорь.

По его словам, узнал он об этой коллизии случайно, и когда затребовал деньги от имени своей пожилой матери, обнаружил на ее счете более 100 тысяч рублей, о которых она даже не догадывалась. Как и очень многие другие пожилые петербуржцы.



Обычно, когда незнакомцы звонят по телефону или стучат в дверь к старикам и рассказывают о том, что где-то на их «социальном счету» лежат сотни тысяч, надо только немного заплатить за «оформление», нормальный человек просто отмахнется: надоели, жулики. Однако на это раз редакция перепроверила — все правда, и поразилась масштабу.

«На сегодняшний день в банке «Открытие» числится около 400 тысяч счетов пенсионеров, на которых находятся какие-либо денежные средства. При этом за редким исключением пенсии и социальные выплаты на данные счета уже не приходят», — подтвердил реальность такого феномена пресс-секретарь банка «Открытие» в СЗФО Иван Макаров.

По его словам, совокупный объем средств на этих счетах сейчас составляет около 5 млрд руб. Правда, в банке оговариваются: далеко не все эти деньги — «забытые». Среди них есть относительно крупные вклады пенсионеров, которые были открыты в 2017–2020 годах. Они технически относятся к этой же выборке счетов, но об этих накоплениях вкладчики, по собственному желанию выбравшие «Открытие» как место для хранения денег, разумеется, знают.



Если же брать только те счета, по которым активность ограничивалась перечислениями соцвыплат и пенсий, то средняя сумма средств на них сейчас составляет около 600 рублей, подсчитали в банке. Причем, это «средняя температура по больнице»: у кого-то, кто про все свои выплаты знал, 2–3 рубля на остатке, а кого-то куда больше. То есть самый минимум объема приятных сюрпризов, которые ждут петербургских пенсионеров на их счетах в банке «Открытие» — 240 миллионов. Насколько больше в реальности — точного ответа нет.

До 2017 года в Петербурге основным агентом Пенсионного фонда был банк «Открытие», наследник некогда регионального монополиста отрасли «Петровского». Сам ПФР — не банк, и не может выдавать деньги десяткам миллионов пенсионеров по всей стране. Поэтому в Петербурге и Ленобласти он привлекал «Петровский» для администрирования выплат. Тот в свою очередь использовал в качестве оператора «Почту России». То есть деньги из ПФР попадали на счета пенсионеров в банке, а затем переводились на почту для привычных тогда любому пенсионеру ежемесячных выдач. Сам банк никаких дел с ними не имел, и подавляющее большинство из них понятия не имели о том, что являются обладателями счетов в «Петровском» и де-юре являются его клиентами, а затем клиентами его правопреемника, «Открытия». На эти же счета приходили выплаты от города — начиная с эпохи «монетизации льгот». К примеру, компенсация от города за ЖКХ и т.п.



С недавних пор эта схема стала меняться. В ходе реформы для пенсионеров открывались новые счета, зачастую в других банках, и их ставили перед фактом: теперь на почту приходить не надо, идите туда-то, там вам выдадут карточку, на которую теперь и будут капать деньги. Именно с конца 2020 года старая система окончательно канула в лету, и почта порвала все отношения с «Открытием».

Сам банк решил отойти от пенсионных дел — забот у его руководства хватает и без этого. Но дело в том, что на его счета приходили не только сами пенсии, но и многочисленные доплаты, размер которых сильно разнился. И если пенсионеры на почте получали строго положенный им регулярный размер выплат, не требуя большего, то эти дополнительные деньги тихо скапливались на счете банка. А поскольку речь идет о сотнях тысяч пожилых петербуржцев, в зависшем состоянии остались огромные суммы невостребованных денег. Изначально количество их счетов составляло около миллиона. В ходе всех изменений прошлых лет эта цифра заметно сократилась, но все равно поражает воображение.



В комитете по социальному развитию, который ведает выплатами пенсионерам по линии города, попросили у «Фонтанки» данные пенсионера, на счете которого нашлись «забытые» деньги, чтобы уточнить, как могла сложиться такая ситуация, и каков ее масштаб.

Как объяснили в банке «Открытие», чтобы узнать, сколько денег осталось на счете, необходимо с паспортом прийти в любое отделение и заявить о себе. В случае, когда у пожилого человека нет возможности самому добраться до отделения, действует стандартная процедура: нотариальная доверенность от родственников или других представителей. Самим информировать клиентов, объяснили в банке, нет технической возможности: из-за особенностей предыдущей системы никаких контактных данных и адресов пенсионеров у него нет.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

