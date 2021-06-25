Германия вводит ограничения на поездки в Россию из-за нового штамма коронавируса

В ФРГ с 29 июня вводятся ограничения на поездки в Россию и Португалию в связи с распространением новых вариантов коронавируса, сообщил в пятницу институт Роберта Коха.
«Новые регионы с вариантами вируса — регионы с особенно высоким риском заражения из-за широкого распространения определенных вариантов вируса SARS-CoV-2. Португалия теперь классифицируется как регион распространения вариантов коронавируса. Классификация Португалии как зоны распространения вариантов вируса... первоначально (действует) в течение двух недель. Продление возможно. Российская Федерация теперь классифицируется как регион распространения вариантов коронавируса», — написано на сайте ведомства.
Это означает, что ужесточаются правила въезда в ФРГ. В частности, сокращается транспортное сообщение, увеличивается срок карантина для въезжающих, пишет РИА Новости 25 июня.
Научные организации Роспотребнадзора проверяют сведения о выявлении в России первого случая заражения штаммом коронавируса «дельта плюс».
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