Германия вводит ограничения на поездки в Россию из-за нового штамма коронавируса

В ФРГ с 29 июня вводятся ограничения на поездки в Россию и Португалию в связи с распространением новых вариантов коронавируса, сообщил в пятницу институт Роберта Коха.

«Новые регионы с вариантами вируса — регионы с особенно высоким риском заражения из-за широкого распространения определенных вариантов вируса SARS-CoV-2. Португалия теперь классифицируется как регион распространения вариантов коронавируса. Классификация Португалии как зоны распространения вариантов вируса... первоначально (действует) в течение двух недель. Продление возможно. Российская Федерация теперь классифицируется как регион распространения вариантов коронавируса», — написано на сайте ведомства.