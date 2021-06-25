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В Петербурге из пруда в парке Интернационалистов вытащили утопленника

Вечерний заплыв во Фрунзенском районе закончился гибелью для жителя Петербурга. Неудачной попытке охладиться мог предшествовать алкоголь.

Очевидцы сообщили о происшествии на водоёме в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». По их словам, утопленника вытащили из пруда в парке Интернационалистов вечером 25 июня.

По предварительным данным «Фонтанки», инцидент был зафиксирован около семи вечера. Сейчас на месте работают сотрудники полиции. Предположительно, погибший отдыхал у воды с компанией, которая могла употреблять алкоголь.

С наступлением лета в городе и области участились случаи гибели местных жителей на водоёмах. Так, накануне во время купания погибли девочка и мальчик. Обе трагедии произошли под Петербургом.

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