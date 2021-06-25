Правительство утвердило пошлины на экспорт металлов, которые должны принести казне 160 миллиардов

Правительство РФ утвердило введение с 1 августа экспортных пошлин на металлы. Цены на них взлетели во всем мире, и таким образом власти РФ пытаются обуздать рост их стоимости на внутреннем рынке.
Новые пошлины состоят из двух компонентов, сообщает 25 июня сайт правительства. http://government.ru/news/42613/ Они будут состоять из базовой ставки (15% от цены) и специфического компонента (в долларах за тонну). К примеру, по меди его величина составит не менее 1226 долларов за тонну, по никелю — 2321 доллар, по алюминию — 254 доллара. Для окатышей (рудного концентрата) специфическая пошлина будет составлять не менее 54 долларов за тонну, для плоского горячекатаного проката и арматуры — от 115 долларов, для холоднокатаного проката и проволоки — от 133 долларов, для нержавеющей стали и ферросплавов — от 150 долларов.
Всего, по расчетам правительства, эти меры принесут казне до конца года 160–165 млрд рублей.
Пошлины будут действовать только в отношении экспорта за пределы Евразийского экономического союза. При этом оговаривается, что Россия проведёт переговоры с партнёрами по интеграционному объединению, чтобы снизить риски реэкспорта металлопродукции.
«Взрывной рост мировых цен на металлы и, как следствие, подорожание такой продукции на внутреннем рынке затрудняли реализацию крупных инфраструктурных проектов, требовали дополнительных расходов на строительство социальных объектов и производство промышленной продукции. Введение пошлин позволит смягчить влияние внешней конъюнктуры на внутренний рынок, скорректировать цены на металлы и металлопродукцию», — объясняется на сайте правительства.
«Фонтанка» уже писала о том, как эти меры ударили по котировкам российских металлургических компаний, крупнейшие владельцы которых вчера потеряли более 3 млрд долларов.