Правительство утвердило пошлины на экспорт металлов, которые должны принести казне 160 миллиардов

Правительство РФ утвердило введение с 1 августа экспортных пошлин на металлы. Цены на них взлетели во всем мире, и таким образом власти РФ пытаются обуздать рост их стоимости на внутреннем рынке.



Новые пошлины состоят из двух компонентов, сообщает 25 июня сайт правительства. http://government.ru/news/42613/ Они будут состоять из базовой ставки (15% от цены) и специфического компонента (в долларах за тонну). К примеру, по меди его величина составит не менее 1226 долларов за тонну, по никелю — 2321 доллар, по алюминию — 254 доллара. Для окатышей (рудного концентрата) специфическая пошлина будет составлять не менее 54 долларов за тонну, для плоского горячекатаного проката и арматуры — от 115 долларов, для холоднокатаного проката и проволоки — от 133 долларов, для нержавеющей стали и ферросплавов — от 150 долларов.

