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В Липецкой области за две недели три школьника совершили суицид. Проверяется версия о «группах смерти»

Три школьника совершили суицид в Липецкой области, одна из погибших состояла в «группе смерти»

За последние две недели трёх школьников нашли мёртвыми на железной дороге в селе Долгоруково Липецкой области. Все подростки были знакомы между собой. Первая погибшая девочка состояла в «группе смерти». Об этом заявил уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области Юрий Таран 25 июня.

«На сегодняшний момент мы констатируем, что в одном муниципалитете, в Долгоруково, произошло сразу три инцидента. Доказано уже, что первый случай, произошедший 11 июня, когда погибла 15-летняя девушка, связан с «группой смерти», второй случай — гибель 17-летнего подростка», — цитирует Тарана ТАСС. По его словам, третий случай произошел в ночь на 25 июня. «Третья погибшая девочка была одноклассницей первой, они даже сидели за одной партой», — добавил он. По словам омбудсмена, пока не ясно, связана ли смерть последней школьницы с «группой смерти». «Это в настоящий момент выясняют правоохранительные органы. Но нам известно, что родители даже изъяли у нее сенсорный телефон, дали кнопочный, чтобы она не сидела в интернете», — отметил он. СК на транспорте опроверг информацию о причастности последней погибшей школьницы к «группам смерти».

19 июня в Ставропольском крае задержали 19-летнего жителя Ессентуков. По данным следствия, он может быть причастен к созданию опасных чатов, в которых подростки выполняли «изощренные задания задержанного».

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Комментарии (4)

alex_k
Самоубийство - страшный грех, обрекают глупые себя на вечные муки в аду
Skazochny
уже есть последнее видео девочки перед смертью..
Чёрт Опасный
Я не психолог и не психиатр, но сугубо имхо - когда дети склонны к суициду, то что-то с ними (а может и вокруг них) не так.
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