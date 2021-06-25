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«Я виню власти США в этой трагедии». Вдова погибшего в тюрьме Джона Макафи заявила о заговоре против IT-бизнесмена

Вдова погибшего в испанской тюрьме Джона Макафи обвинила в его смерти власти США

Вдова всемирно известного создателя первого в мире компьютерного антивируса Джона Макафи обвинила власти США в смерти мужа в испанской тюрьме. Женщина настаивает, что погибший скандально известный бизнесмен не был склонен к самоубийству.

«Его последние слова были: "Я люблю тебя, и я позвоню тебе вечером". Это не слова человека, который склонен к суициду», — цитирует 25 июня Reuters высказывание Дженис Макафи, сделанное для прессы около тюрьмы близ Барселоны, где с октября 2020 года находился Джон Макафи.

Фото: Скриншот/ Instagram.com
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О смерти Макафи стало известно в четверг. Адвокат бизнесмена сообщил, что бегающий от американского правосудия IT-специалист был найден в тюремной камере при попытке совершить самоубийство. Спасти его не удалось.

Макафи несколько лет жил в бегах. В штате Теннесси ему было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов. В Нью-Йорке — обвинение в мошенничестве с криптовалютой. Бизнесмен заявлял, что не платил налоги на прибыль в США в течение восьми лет по идеологическим причинам. Пристанищем для бизнесмена в том числе являлась яхта, где он жил со своей женой, четырьмя большими собаками, двумя охранниками и семью сотрудниками. Айтишник был задержан 3 октября в аэропорту Барселоны при попытке вылететь в Стамбул по британскому паспорту. Незадолго до смерти испанский суд принял решение экстрадировать Макафи в США.

Вдова бизнесмена сегодня так же заявила, что намерена провести тщательное расследование обстоятельств смерти, и обвинила в случившемся США.

«Я виню власти США в этой трагедии. Из-за политически мотивированных обвинений мой муж теперь мертв», — сказала она, добавив, что Джон Макафи планировал обжаловать решение Верховного суда Испании, санкционировавшее его экстрадицию.

«Я не верю, что он это сделал, я получу ответы», — сказала она.

В свою очередь, адвокат Макафи, Хавьер Вильяльба, сказал, что семья ожидает результатов официального вскрытия. Но в любом случае будет проведено второе независимое вскрытие, после чего семья может инициировать судебное разбирательство.

Фото: Скриншот/ Instagram.com

В 80-е годы прошлого века Джон Макафи работал на NASA, Xerox и Lockheed Martin (американская военно-промышленная корпорация — прим.ред.). В 1987 году он запустил первый в мире коммерческий антивирус — McAfee. В 2011 году он вышел из IT-бизнеса, продав свою компанию по разработке ПО Intel.

Бизнесмен известен экстравагантными поступками. Он заявлял, что у него как минимум 47 детей. С последней женой, которая была секс-работницей, он познакомился уже будучи в бегах, после того как покинул в 2019 году США. Пристанищем для бизнесмена в том числе являлась яхта, где он жил с четырьмя большими собаками, двумя охранниками и семью сотрудниками.

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Комментарии (7)

nuga
Настоящий перец! Против монстра глубинного государства боролся,поэтому его убили.По экономическим причинам не убивают . Он слишком много знал,судя по работе на военщину,которая спонсировала Гитлера- и обогатилась на войне.
AlBerkut
Санкции будут?
Nafanka
Несомненно этоЛахта- пригоженец и поклонник Соловьёва-Киселёва-Симонян, как и его жена - специально такое вытворил, чтобы насолить США! А на самом деле этого ничего и небыло- просто "гонят" на розовую пони США и нагло "наезжают"! Чё самолёт из Шарите не послали?
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