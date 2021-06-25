«Его последние слова были: "Я люблю тебя, и я позвоню тебе вечером". Это не слова человека, который склонен к суициду», — цитирует 25 июня Reuters высказывание Дженис Макафи, сделанное для прессы около тюрьмы близ Барселоны, где с октября 2020 года находился Джон Макафи.

Вдова всемирно известного создателя первого в мире компьютерного антивируса Джона Макафи обвинила власти США в смерти мужа в испанской тюрьме. Женщина настаивает, что погибший скандально известный бизнесмен не был склонен к самоубийству.

О смерти Макафи стало известно в четверг. Адвокат бизнесмена сообщил, что бегающий от американского правосудия IT-специалист был найден в тюремной камере при попытке совершить самоубийство. Спасти его не удалось.



Макафи несколько лет жил в бегах. В штате Теннесси ему было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов. В Нью-Йорке — обвинение в мошенничестве с криптовалютой. Бизнесмен заявлял, что не платил налоги на прибыль в США в течение восьми лет по идеологическим причинам. Пристанищем для бизнесмена в том числе являлась яхта, где он жил со своей женой, четырьмя большими собаками, двумя охранниками и семью сотрудниками. Айтишник был задержан 3 октября в аэропорту Барселоны при попытке вылететь в Стамбул по британскому паспорту. Незадолго до смерти испанский суд принял решение экстрадировать Макафи в США.



Вдова бизнесмена сегодня так же заявила, что намерена провести тщательное расследование обстоятельств смерти, и обвинила в случившемся США.



«Я виню власти США в этой трагедии. Из-за политически мотивированных обвинений мой муж теперь мертв», — сказала она, добавив, что Джон Макафи планировал обжаловать решение Верховного суда Испании, санкционировавшее его экстрадицию.

