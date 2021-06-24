Американский IT-предприниматель британского происхождения Джон Макафи скончался в тюрьме Барселоны после решения Высокого суда Испании экстрадировать пионера антивирусного программного обеспечения в США. Об этом 24 июня сообщает Reuters со ссылкой на адвоката Хавьера Вильяльба.

Юрист пояснил, что Макафи скончался в результате удушения после повешения, находясь в отчаянии после девяти месяцев тюремного заключения. До этого во время судебных заседаний в испанском суде 75-летний Макафи заявлял, что экстрадиция в США лишит его возможности оказаться на свободе до конца жизни, если американский суд признает его виновным. Ему грозило 30 лет тюрьмы.



Издание отмечает, что Макафи несколько лет жил в бегах. В штате Теннесси ему было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов. В Нью-Йорке — обвинение в мошенничестве с криптовалютой. Бизнесмен заявлял, что не платил налоги на прибыль в США в течение восьми лет по идеологическим причинам. Пристанищем для бизнесмена в том числе являлась яхта, где он жил со своей женой, четырьмя большими собаками, двумя охранниками и семью сотрудниками. Айтишник был задержан 3 октября в аэропорту Барселоны при попытке вылететь в Стамбул по британскому паспорту.

Фото: скриншот YouTube / AIBC Summit Поделиться Поделиться







В 80-е Макафи работал на NASA, Xerox и Lockheed Martin (американская военно-промышленная корпорация. — Прим.ред.). В 1987 году он запустил первый в мире коммерческий антивирус — McAfee. В 2011 году он вышел из IT-бизнеса, продав свою компанию по разработке ПО Intel. Известен своими попытками баллотироваться на пост президента США от Либертарианской партии, предложениями помощи Кубе обходить торговое эмбарго США с помощью криптовалют.

В 2012 году его подозревали в убийстве соседа Грегори Фаулла в Белизе, напоминает vc.ru. В 2016 году вышел документальный фильм «Гринго: Опасная жизнь Джона Макафи», где режиссёр Нанетт Бурштейн рассказала, как Макафи заплатил киллеру 5000 долларов за пытки и убийство своего соседа. В той же ленте утверждалось, что бизнесмен однажды накачал наркотиками и изнасиловал своего партнера по бизнесу Эллисон Адонизио. Сам Макафи заявлял, что у него по меньшей мере 47 детей.



«Любая сила развращает. Следите за тем, какими силами вы позволяете обладать демократии», — написал в своем последнем сообщении в Twitter Джон Макафи.

Программами McAfee пользуются 500 миллионов пользователей по всему миру.