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Победитель музыкального конкурса в Петербурге отсудил у организаторов премию за победу в нём

С организаторов музыкального фестиваля-конкурса имени Георга Отса взыскали сумму премии, так и не выплаченной участнику

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по иску к АНО «Международный музыкальный фестиваль-конкурс имени Георга Отса». Заявление подал один из участников конкурса, Гурий Гурьев, который победил в музыкальном состязании, но не дождался обещанной премии.

Как сообщили 25 июня в объединённой пресс-службе городских судов Петербурга, Гурьев просил взыскать с ответчика около 20 тысяч рублей основного долга, сумму процентов на дату вынесения решения, убытки в размере почти 34 тыс. руб., а также госпошлину.

В обоснование своих финансовых требований истец указал, что в июле 2019 года зарегистрировался для участия в конкурсе и оплатил взнос. Согласно условиям, организаторы приняли на себя обязательства о денежном премировании в размере 2 000 евро за победу в конкурсе. В итоге Гурьев получил диплом, подписанный всеми членами жюри, однако на момент подачи искового заявления обещанной премии в полном объёме от организаторов так и не дождался.

Суд установил, что сумма выигрыша, которая причиталась истцу, действительно была выплачена ответчиком не в полном объеме, что свидетельствует об обоснованности требований иска. В итоге в пользу победителя музыкального конкурса деньги с организаторов взыскали.

Ранее «Фонтанка» писала о том, как петербуржец отсудил у «Аэрофлота» почти 160 тыс. руб. за то, что его не пустили в самолёт на Бали из-за отсутствия свободных страничек в паспорте.

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