«Аэрофлот» не пустил пассажира на Бали из-за отсутствия пустых страничек в паспорте. Тот в ответ отсудил почти 160 тысяч

Как сообщили 4 июня в объединённой пресс-службе городских судов Северной столицы, в ноябре 2019 года мужчина и его спутница должны были лететь отдыхать на Бали, приобрели билеты туда и обратно, однако в московском аэропорту Шереметьево их завернули, не пустив на борт самолёта. Представители авиаперевозчика объяснили это тем, что у пассажира отсутствовали в паспорте свободные страницы для проставления отметок погранслужбы Индонезии. При этом деньги за билеты клиенту возвращать не стали, оформив отказ.

Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по иску одного из пассажиров к авиакомпании ПАО «Аэрофлот Российские авиалинии» о защите прав потребителей.

В «Аэрофлоте» пояснили, что данное решение обусловлено действующими правилами, о которых путешественники якобы прекрасно знали. Не согласившись с такой постановкой вопроса, гражданин обратился в суд, который истца поддержал.



В итоге на основании судебного решения договор мужчины с «Аэрофлотом» на осуществление авиаперевозки был признан расторгнутым. С авиакомпании в пользу пассажира взыскали в общей сложности около 160 тысяч рублей. В эту сумму вошла стоимость неиспользованного билета, неустойка, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя и компенсация морального вреда.



Ранее «Фонтанка» писала, что суд обязал авиакомпанию «Ангара» выплатить 300 тысяч рублей мужчине, которому после пожара на самолёте снились кошмары. Также сообщалось, что петербурженка отсудила у авиакомпании «Россия» компенсацию за рассаженных во время полёта детей.

