«Это эпатажно и не совсем воспитанно». Петербургским выпускникам в шортах отказались вручать дипломы

Одетые в соответствии с погодой одиннадцатиклассники не смогли получить дипломы в торжественной обстановке в Приморском районе Петербурга. Несмотря на аномальную жару, педагоги захотели видеть классические костюмы вместо шорт.



Как рассказал «Фонтанке» один из выпускников 631-й гимназии, 25 июня в учреждении вручали дипломы выпускникам. Торжество, по его словам, проходило в помещении без кондиционера. Двое парней пришли не в костюмах, а в шортах ниже колен. «Такая температура в Питере, что оделись полегче. В костюмах сопреть можно», — отметил школьник. Учителя сделали замечание нарушителям дресс-кода, попросили их выйти, а дипломы пообещали выдать позже в неофициальной обстановке.

