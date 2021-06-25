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«Это эпатажно и не совсем воспитанно». Петербургским выпускникам в шортах отказались вручать дипломы

Выпускникам в шортах отказались вручать дипломы в Петербурге

Одетые в соответствии с погодой одиннадцатиклассники не смогли получить дипломы в торжественной обстановке в Приморском районе Петербурга. Несмотря на аномальную жару, педагоги захотели видеть классические костюмы вместо шорт.

Как рассказал «Фонтанке» один из выпускников 631-й гимназии, 25 июня в учреждении вручали дипломы выпускникам. Торжество, по его словам, проходило в помещении без кондиционера. Двое парней пришли не в костюмах, а в шортах ниже колен. «Такая температура в Питере, что оделись полегче. В костюмах сопреть можно», — отметил школьник. Учителя сделали замечание нарушителям дресс-кода, попросили их выйти, а дипломы пообещали выдать позже в неофициальной обстановке.

Директор 631-й гимназии Марина Топунова в разговоре с «Фонтанкой» заявила, что дипломы выпускникам выдали. О чём свидетельствует запись в книге регистраций. «Им было сделано замечание, что это эпатажно и не совсем воспитанно приходить на официальное государственное мероприятие, где исполняется гимн», — прокомментировала Топунова внешний вид школьников, уточнив, что кондиционер в помещении работал.

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Комментарии (6)

syshsun
и даже если его нет(кондея),по бумагам он есть и проходит обслуживание.
260659631
Надеюсь выпускниц все серёжки из ушей вырвали и помаду заставили в туалете смыть
hedgehog_
да-да. надо в лаптях косоворотках и зипунах приходить.
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