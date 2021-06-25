Петербуржцы прорываются на вакцинацию через глюки

При записи на вакцинацию от COVID-19 через портал госуслуг, при подтверждении свободной даты, постоянно возникают ошибки, причем всегда разные, жалуются петербуржцы «Фонтанке» 25 июня.
«Извините, запись невозможна. Время уже занято другим пациентом. Пожалуйста, выберите другое время (хотя время отображалось как свободное)», «SMEV-500:Превышение пороговой продолжительности обработки вызова», «В выбранном Вами регионе услуга «Запись на прием к врачу» временно недоступна. Пожалуйста, повторите попытку позже».
«Прививочная кампания идёт. Только записаться нельзя ни в какую другую поликлинику на прививку, кроме той, где прикреплён. Одинаковый отрицательный результат и через госуслуги и через сайт горздрава», — пишут другие.
«Фонтанка» задала вопрос комздраву Петербурга. Там частично признали проблему.
«На «Здоровье петербуржца» был один эпизод позавчера — он оперативно устранен. Работает штатно. Периодические проблемы на госуслугах есть, мы их об этом извещали. Сами устранить не можем. Возможно, это связано с большими нагрузками», — отметили в ведомстве.
Массовая вакцинация в Петербурге продолжает набирать обороты. 24 июня сообщили о новом суточном рекорде с начала кампании — почти 11 тысяч первых прививок.