Петербуржцы прорываются на вакцинацию через глюки

«Извините, запись невозможна. Время уже занято другим пациентом. Пожалуйста, выберите другое время (хотя время отображалось как свободное)», «SMEV-500:Превышение пороговой продолжительности обработки вызова», «В выбранном Вами регионе услуга «Запись на прием к врачу» временно недоступна. Пожалуйста, повторите попытку позже».

При записи на вакцинацию от COVID-19 через портал госуслуг, при подтверждении свободной даты, постоянно возникают ошибки, причем всегда разные, жалуются петербуржцы «Фонтанке» 25 июня.

«Прививочная кампания идёт. Только записаться нельзя ни в какую другую поликлинику на прививку, кроме той, где прикреплён. Одинаковый отрицательный результат и через госуслуги и через сайт горздрава», — пишут другие.



«Фонтанка» задала вопрос комздраву Петербурга. Там частично признали проблему.



«На «Здоровье петербуржца» был один эпизод позавчера — он оперативно устранен. Работает штатно. Периодические проблемы на госуслугах есть, мы их об этом извещали. Сами устранить не можем. Возможно, это связано с большими нагрузками», — отметили в ведомстве.



Массовая вакцинация в Петербурге продолжает набирать обороты. 24 июня сообщили о новом суточном рекорде с начала кампании — почти 11 тысяч первых прививок.

