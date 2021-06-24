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«Чипировали» почти 11 тысяч за день: в Петербурге новый рекорд вакцинации

Массовая вакцинация в Петербурге продолжает набирать обороты. Установлен новый суточный рекорд, отчитались в Смольном.

Как говорится в справке межведомственного координационного совета от 24 июня, за прошедшие сутки первично привито 10 920 человек. О прошлом рекорде, в 10 132 человека, отчитались накануне. А до него с февраля держалась цифра в 9,5 тысяч вакцинированных за один день.

Ранее губернатор Александр Беглов высказывал желание выйти на темпы в 20 тысяч прививаемых в день, а нужно и вовсе 25.

Всего с начала массовой вакцинации в Петербурге вакцинировано 822 815 человек. Из них 681 777 полностью завершили цикл вакцинации. Запасов вакцины в городе хватит еще на 129 тысяч жителей.

В наличии в Петербурге три вида вакцин: «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Однако «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» имеются лишь остатки для уже записавшихся. Поэтому до поступления новых партий в журналах отложенной записи формируются списки желающих привиться ими.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

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Давно бы так
Antuan Rokanten
Ничего себе. Уже по 11 тысяч "чипируют".
orlovandrei1986
СМИ начало печатать заголовок про "чипирование"? т.е. теперь официально признали? =) методичку от капиталистов - в студию! =)
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