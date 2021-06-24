«Чипировали» почти 11 тысяч за день: в Петербурге новый рекорд вакцинации

Массовая вакцинация в Петербурге продолжает набирать обороты. Установлен новый суточный рекорд, отчитались в Смольном.

Как говорится в справке межведомственного координационного совета от 24 июня, за прошедшие сутки первично привито 10 920 человек. О прошлом рекорде, в 10 132 человека, отчитались накануне. А до него с февраля держалась цифра в 9,5 тысяч вакцинированных за один день.

Ранее губернатор Александр Беглов высказывал желание выйти на темпы в 20 тысяч прививаемых в день, а нужно и вовсе 25.