«Плюшкин» из Казани задержан. Гранаты у него не нашли

Мужчина, который угрожал взорвать гранату в жилом доме в Казани, задержан. Об этом 25 июня сообщает РИА Новости.
По данным издания, взрывоопасного при себе у мужчины не обнаружили. По предварительной информации, к 44-летнему жильцу сегодня пришла хозяйка квартиры, которую он снимал, с приставами. По решению суда он должен был убрать мусор из захламленной квартиры и провести санобработку. Делать это он отказался и начал угрожать взрывом. Как писал ТАСС, мужчина может страдать от психического расстройства — его неоднократно видели уносящим мусор с городских свалок.