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«Плюшкин» из Казани задержан. Гранаты у него не нашли

В Казани задержан мужчина, угрожавший взрывом гранаты

Мужчина, который угрожал взорвать гранату в жилом доме в Казани, задержан. Об этом 25 июня сообщает РИА Новости.

По данным издания, взрывоопасного при себе у мужчины не обнаружили. По предварительной информации, к 44-летнему жильцу сегодня пришла хозяйка квартиры, которую он снимал, с приставами. По решению суда он должен был убрать мусор из захламленной квартиры и провести санобработку. Делать это он отказался и начал угрожать взрывом. Как писал ТАСС, мужчина может страдать от психического расстройства — его неоднократно видели уносящим мусор с городских свалок.

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Комментарии (1)

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очередной Позор! вчера тоталитарная Власть заставила Прививаться (5G), сегодня заставляет прибираться, а завтра Что? будет заставлять Мыться?!
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