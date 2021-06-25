Отпраздновал в больнице. После матча с поляками на Петровском острове избили шведа

Шведский студент был вынужден праздновать победу своей сборной в больнице. С Петровской косы он уехал с травмами лица.



Как стало известно «Фонтанке» 25 июня, сообщение о драке поступило в полицию вчера, а сам инцидент произошёл вечером 23 июня, когда сборная Швеции уже обыграла поляков в Петербурге и вышла в плей-офф. Игра проходила на Крестовском острове, а на соседнем Петровском примерно через час после матча не повезло 26-летнему шведскому студенту из Гётеборга. У дома 26 по Петровскому проспекту на него напал неизвестный мужчина, как показалось, лет 30–35, и несколько раз ударил в лицо. Студенту понадобилась медицинская помощь, он обратился в больницу.

