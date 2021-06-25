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Отпраздновал в больнице. После матча с поляками на Петровском острове избили шведа

В Петербурге после футбольного матча швед пострадал в драке

Шведский студент был вынужден праздновать победу своей сборной в больнице. С Петровской косы он уехал с травмами лица.

Как стало известно «Фонтанке» 25 июня, сообщение о драке поступило в полицию вчера, а сам инцидент произошёл вечером 23 июня, когда сборная Швеции уже обыграла поляков в Петербурге и вышла в плей-офф. Игра проходила на Крестовском острове, а на соседнем Петровском примерно через час после матча не повезло 26-летнему шведскому студенту из Гётеборга. У дома 26 по Петровскому проспекту на него напал неизвестный мужчина, как показалось, лет 30–35, и несколько раз ударил в лицо. Студенту понадобилась медицинская помощь, он обратился в больницу.

Полиция возбудила уголовное дело за причинение вреда средней тяжести и по горячим следам задержала подозреваемого. Он оказался петербуржцем, ровесником шведа. Теперь он размышляет о спорте и о жизни в ИВС.

Ещё один иностранец пошёл в полицию после матча шведов и поляков. Водитель сервиса BlaBlaCar вызнал код у студента из Египта, и с карточки гостя пропали деньги.

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Комментарии (2)

rastaman
Добро пожаловать в гостеприимную Россию!
265984735
Три раза перечитал фразу из текста новости: «Ещё один иностранец пошёл в полицию после матча игры и поляков». Но так не смог ничего понять. Журналист кому-то передаёт какой-то условный знак с помощью этого потока сознания?
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