Серб и студент-египтянин лишились денег в Петербурге. Их подвели BlaBlaCar и Booking

Путешествие в Петербург для двух иностранцев не обошлась без знакомства с полицией. Один втридорога заплатил за поездку в Москву и никуда не уехал, второму не повезло с жильём.

Как стало известно «Фонтанке» 25 июня, накануне в полицию за помощью обратился 29-летний гражданин Египта, приехавший в Петербург на матч Швеция — Польша. После он рассчитывал вернуться в Москву, где учится на первом курсе Российского университета дружбы народов, но просчитался с транспортом.



По словам студента, водитель Максим из сервиса BlaBlaCar при обсуждении поездки вызнал у него код, который обычно просят никому не сообщать, в результате с карты исчезло чуть более 10 тысяч рублей.