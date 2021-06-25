Серб и студент-египтянин лишились денег в Петербурге. Их подвели BlaBlaCar и Booking

Путешествие в Петербург для двух иностранцев не обошлась без знакомства с полицией. Один втридорога заплатил за поездку в Москву и никуда не уехал, второму не повезло с жильём.
Как стало известно «Фонтанке» 25 июня, накануне в полицию за помощью обратился 29-летний гражданин Египта, приехавший в Петербург на матч Швеция — Польша. После он рассчитывал вернуться в Москву, где учится на первом курсе Российского университета дружбы народов, но просчитался с транспортом.
По словам студента, водитель Максим из сервиса BlaBlaCar при обсуждении поездки вызнал у него код, который обычно просят никому не сообщать, в результате с карты исчезло чуть более 10 тысяч рублей.
Гражданин Сербии назвал полиции втрое больший ущерб и попросил разобраться с сервисом Booking, а точнее — с тем, кто списал с его карты 33 тысячи рублей. 40-летний иностранец объяснил, что приехал в Петербург из подмосковных Химок на своей машине и интересуется не футболом, а достопримечательностями, так что жильё подобрал в самом центре — на Невском проспекте, 16. Полиция проверяет заявление и разбирается, что не так со списанием 33 тысяч за неделю в двухкомнатных апартаментах.