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Серб и студент-египтянин лишились денег в Петербурге. Их подвели BlaBlaCar и Booking

Путешествие в Петербург для двух иностранцев не обошлась без знакомства с полицией. Один втридорога заплатил за поездку в Москву и никуда не уехал, второму не повезло с жильём.

Как стало известно «Фонтанке» 25 июня, накануне в полицию за помощью обратился 29-летний гражданин Египта, приехавший в Петербург на матч Швеция — Польша. После он рассчитывал вернуться в Москву, где учится на первом курсе Российского университета дружбы народов, но просчитался с транспортом.

По словам студента, водитель Максим из сервиса BlaBlaCar при обсуждении поездки вызнал у него код, который обычно просят никому не сообщать, в результате с карты исчезло чуть более 10 тысяч рублей.

Гражданин Сербии назвал полиции втрое больший ущерб и попросил разобраться с сервисом Booking, а точнее — с тем, кто списал с его карты 33 тысячи рублей. 40-летний иностранец объяснил, что приехал в Петербург из подмосковных Химок на своей машине и интересуется не футболом, а достопримечательностями, так что жильё подобрал в самом центре — на Невском проспекте, 16. Полиция проверяет заявление и разбирается, что не так со списанием 33 тысяч за неделю в двухкомнатных апартаментах.

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Комментарии (2)

265984735
Букинг – это дно, причём дорогущее и не выгодное ни туристам ни отельерам. Этакая пиявка, сосущая огромную комиссию.
Есть куча других агрегаторов с более низкими ценами на те же самые отели.
syshsun
Таки жлобье,сербское.
Здесь вам не Задрищинск.
Это Питер,детка.
Хочешь халявы,ночуй в своем авто.
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