«Это просто результат». С «Севкабеля» и банка «Траст» спросили за подводные лодки ядерного сдерживания

По информации «Фонтанки», на днях АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) официально обратилась в банк «ТРАСТ» и в бывшее уже петербургское предприятие «ПК «Севкабель». Государственная корпорация интересуется, каким образом ими будет выполнен контракт по оборонзаказу на строительство и ремонт российских подводных лодок. Как журналисту нашего издания пояснил собеседник в ОСК, «это касается, если правильно употреблять терминологию, подводных кораблей ядерного сдерживания <...> причем «Севкабель» является единственным в стране производителем нужного ВМФ кабеля».

Ранее «Фонтанка» сообщала, как между управляющей «Севкабелем» компанией и банком «ТРАСТ» (госбанк, занимающийся непрофильными активами) возник спор за будущее старейшего в России кабельного предприятия. Начало юридического столкновения датируется концом 2020 года, когда по заявлению банка «ТРАСТ» арбитраж признал «Севкабель» банкротом. Причем в управляющей компании комментировали, что «Севкабель» абсолютно рентабельное производство, в банке «ТРАСТ» также заверяли, что рабочие места и производство будут сохранены. Тем не менее «Севкабеля» более не существует, а 500 работников уволены.



«Фонтанка» подтвердила запрос ОСК. «Запрос с ОСК действительно поступил», — ответил конкурсный управляющий «Севкабеля» Кирилл Пестряков на вопрос журналиста о документе из Объединенной судостроительной корпорации. Что касается перспектив рухнувшего гособоронзаказа, наш собеседник сказал: «С момента назначения меня конкурсным управляющим (8 апреля 2021 года. — Прим. ред.) предприятие уже не выпускало продукции. Так что эти вопросы не ко мне, а к тем, кто подал заявление о банкротстве, тем, кто ликвидировал предприятие, и к тем, кто не дал возобновить работу предприятия. Почему имущество, станки разрознены, не собраны на новой площадке на Кировском заводе? Много вопросов, а ситуация, о которой вы спрашиваете, — это просто результат».

